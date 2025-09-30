Megvalósulhat a régóta várt álom a Balatonnál

„A Balaton körbevonatozhatósága az itt élők és az ide utazó turisták számára egyaránt kiemelt fontosságú” – mondta a Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos a VG-nek.

A politikus korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel szerepelt egy videóban a balatoni körvasút ügyében. A miniszter akkor úgy fogalmazott: abban bízik, hogy a Balaton össze fogja kötni az embereket, mert szerinte „jelen pillanatban közlekedés szempontjából inkább elválaszt, mint összeköt”.

Móring József Attila a lapnak a körvasútról elmondta: a tó körüli borászatok és vendéglátó helyek közvetlenül elérhetőek lesznek átszállás, közlekedési eszközök váltása nélkül. „A Balaton, mint az ország első számú turisztikai desztinációja ezáltal még vonzóbbá válik” – tette hozzá.

Az elmúlt tíz évben több a Balaton körüli vasútfejlesztést is érintő kormányhatározat született, Magyarország azonban számos fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források egy részének visszatartása miatt, így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált – jegyzi me a lap.

Pár kilométer

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a VG úgy értesült, hogy a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakaszt építenek Lepsény és Balatonakarattya között.

A közlés szerint a fejlesztések közös elemei a hiányzó vagy korszerűtlen utasforgalmi létesítmények kiépítésének és fejlesztésének, akadálymentesítésének és a környezetvédelmi beavatkozásoknak az előkészítése. A projektek keretében előkészítik továbbá a közlekedés biztonságát érintő infrastruktúra-elemeket is.

A minisztérium hozzátette, hogy idén novemberére várható a tervezési szerződések megkötése, a megvalósíthatósági tanulmányok 2026 tavaszára készülnek el. Ezt követően indulnak az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása.

„A déli parton a vonal teljes felújítása nemrég megtörtént, jelenleg több állomásépület korszerűsítése zajlik” – mondta Móring József Attila. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy építeni kell pár kilométeres vágányszakaszt kell a tó keleti medencéjében, és fizikailag megoldottá válna a körbevonatozás lehetősége. „Ha ez megvalósul, nagyban hozzájárul az egész éves Balaton program sikeressé tételéhez” – jelentette ki.