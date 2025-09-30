ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.46
usd:
332.56
bux:
98886.87
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Magyarországon jött létre a világ második legnagyobb LEGO-gyára

Infostart / MTI

54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre mostanra Nyíregyházán, s ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, így a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyára a világon. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

A cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója,

a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon.

A vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent. A LEGO évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, így jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.

Nyíregyháza, 2025. szeptember 30. A LEGO új gyáregysége az átadás napján Nyíregyházán 2025. szeptember 30-án. A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre az 54 milliárd forintos beruházásból, a fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta. MTI/Czeglédi Zsolt
MTI/Czeglédi Zsolt

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 2025-ben megdőlt a magyar-dán kereskedelmi forgalom rekordja is, és a skandináv országba irányuló export már idén is több mint 15 százalékkal bővült. A kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán 230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve. Hangsúlyozta, hogy a LEGO nagyban hozzájárult nemcsak Nyíregyháza, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének robbanásszerű fejlődéséhez, mert tíz évvel ezelőtt a helyi ipari termelés értéke mindössze 710 milliárd forint volt, míg most 1710 milliárd forint.

"Ezer milliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt, ez valószínűleg nem teljesen független attól a ténytől, hogy ezalatt a kormány támogatásával 114 nagy beruházás jött ide a megyébe, amelyek 930 milliárd forintos értéket képviseltek" - jegyezte meg.

Kezdőlap    Gazdaság    Magyarországon jött létre a világ második legnagyobb LEGO-gyára

szijjártó péter

lego

nyíregyháza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendőrkézre került Volodimir Z., nagyszabású szabotázsakció elkövetésével vádolják

Rendőrkézre került Volodimir Z., nagyszabású szabotázsakció elkövetésével vádolják

Lengyelországban letartóztatták a Volodimir Z. nevű ukrán búvároktatót, akit azzal vádolnak, hogy robbanótölteteket helyezett el az Északi Áramlat gázvezetékeknél – írja a Kyiv Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt is meglépték: mostantól fél milliót kell fizetned, ha erre a településre költöznél

Itt is meglépték: mostantól fél milliót kell fizetned, ha erre a településre költöznél

Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

The White House's plan makes reference to an eventual "credible pathway to Palestinian self-determination and statehood".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 12:30
Háborús inflációból bércsodába, avagy Magyarország nagy fordulata
2025. szeptember 30. 11:18
Elképesztően sokba kerül a klímaváltozás Európának
×
×
×
×