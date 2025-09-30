Magyarországon jött létre a világ második legnagyobb LEGO-gyára

A tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, így a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyára a világon. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

A cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója,

a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon.

A vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent. A LEGO évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, így jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.

MTI/Czeglédi Zsolt

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 2025-ben megdőlt a magyar-dán kereskedelmi forgalom rekordja is, és a skandináv országba irányuló export már idén is több mint 15 százalékkal bővült. A kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán 230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve. Hangsúlyozta, hogy a LEGO nagyban hozzájárult nemcsak Nyíregyháza, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének robbanásszerű fejlődéséhez, mert tíz évvel ezelőtt a helyi ipari termelés értéke mindössze 710 milliárd forint volt, míg most 1710 milliárd forint.

"Ezer milliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt, ez valószínűleg nem teljesen független attól a ténytől, hogy ezalatt a kormány támogatásával 114 nagy beruházás jött ide a megyébe, amelyek 930 milliárd forintos értéket képviseltek" - jegyezte meg.