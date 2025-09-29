ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Varga Mihály

Varga Mihály mondta el, mennyi munkahelyet vehet el 2030-ra itthon a mesterséges intelligencia

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Mesterséges intelligencia workshopot rendezett a Magyar Nemzeti Bank és az Energiaügyi Minisztérium. A jegybank elnöke arról beszélt, hogy Európa hogyan kezd lemaradni a mesterséges intelligenciás versenyben, amelyben bár kevés szó esik róla, Tajvan az egyik legnagyobb szereplő. Palkovics László kormánybiztos arról beszélt, hogy a vállalatok hogyan alkalmazkodnak az MI megjelenéséhez.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a rendezvény tematikájának megfelelően elsőként digitális másolata, vagyis avatarja segítségével szólt a résztvevőkhöz. Elmondta, sokak szerint kétélű fegyver a mesterséges intelligencia, a magyarok azonban mindig sikeresek akarnak lenni, és még a problémában is meglátják a lehetőséget. Varga Mihály ezt követően már maga állt a színpadra és úgy fogalmazott: míg korábban az a mondás tartotta magát, hogy csak a saját szemének higgyen az ember, mára elérkezett az az idő, hogy a saját szemünknek sem hihetünk.

Az MNB elnöke szerint a jegybankok világát már alapvetően átformálta a mesterséges intelligencia: nyár óta használják a kibercsalások, visszaélések szűrésére szolgáló rendszert. Ezzel eddig nagyjából 800 ember esetében tudták megakadályozni azt, hogy illetéktelenek elvigyék, használják a pénzüket.

Egyelőre ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia az ember által előállított adatokból dolgozik, de rövidesen eljöhet az a korszak, amikor ezen átlép a rendszer

– mondta Varga Mihály, aki szerint hazánk egyelőre nincs lemaradva ebben az iparágban, de hogyha elalszunk, akkor lemaradunk. Álláspontja szerint Európa már most lassabban reagál a szükségesnél, a kontinens ugyanis az Egyesült Államokkal ellentétben nem innovátor, hanem inkább szabályozó.

"Erősen koncentrált világpiacot láthatunk amerikai és kínai dominanciával. Hozzá kell tennem még ehhez azt, hogy a mesterséges intelligenciához szükséges globális szervergyártási kapacitások 90 százaléka ma egyetlen országhoz, Tajvanhoz köthető. Komoly és nagyon nagy szerepe van azoknak a kockázati tőkepiacoknak, amelyek az ide irányuló tőkeberuházások legnagyobb részét dominálják. E helyzetből adódóan úgy foglalható össze a mostani állapot, az Európai Unió akarva-akaratlanul, de relatív értelemben a mesterséges intelligencia ellen fogad, hiszen ha nem fektet be, ha nem ruház be, akkor nem biztos, hogy bölcs dolgot tesz" – fogalmazott a jegybankelnök.

Varga Mihály arról is beszélt, hogy

a mesterséges intelligencia a számítások szerint 2030-ra globális szinten az álláshelyek 25 százalékát, itthon csaknem egymillió munkahelyet érinthet majd,

elsősorban úgy, hogy a munkavállalóktól átveszi bizonyos részfolyamatok elvégzését. Emellett a mesterséges intelligencia hatással lesz a termelékenységre és ezáltal a gazdaság növekedésére is – összegezte a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

A szerdai kormányülésen is téma lesz a mesterséges intelligencia

Palkovics László szerint Magyarország nem mondhat le a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, mert amit elhalaszt, azt mások fogják kihasználni. A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a workshopon közölte: a kabinet már ezen a héten szerdán napirendre tűzi a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívásokról szóló összegzést, mert meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek révén Magyarország ki tudja használni az új technológia adta lehetőségeket.

"Az elmúlt hat évben, tehát 2020 óta, mióta a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, a kutatási, oktatási területeink, egyetemeink, kutatóintézeteink intenzív tevékenységet végeznek, és azt lehet mondanunk, hogy ők nincsenek lemaradva. Ami a változás dinamikáját illeti, a vállalatok szegmentálódtak, a nagyvállalatok alapvetően jól állnak, a kisebb vállalatok meg már elkezdték alkalmazni gyorsan a mesterséges intelligenciát" – közölte.

Palkovics László elmondása szerint több állami szervezet is magas szinten foglalkozik mesterséges intelligenciával, ami komoly lehetőség a jövőre nézve. Kiemelte:

Magyarország ipari kibocsátásának 70 százaléka a high-tech kategóriába tartozik,

ilyen például az autó- és az akkumulátor-gyártás is, ráadásul úgy látja, hogy aki autót tud gyártani, az "mindent is" tud gyártani. A sikerhez álláspontja szerint elengedhetetlen a megfelelő szabályozói és tesztkörnyezet.

Palkovics László külön kitért az oktatásra. Hangsúlyozta: a kormány lépéseket tett azért, hogy minél hamarabb elérhetőek legyenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tananyagok, így a tervek szerint már jövő februártól a középiskolák 9. évfolyamán, majd szeptembertől az 1. és az 5. osztályban is meg fog jelenni tananyagként a mesterséges intelligencia.

Varga Mihály mondta el, mennyi munkahelyet vehet el 2030-ra itthon a mesterséges intelligencia

24 ÓRA
