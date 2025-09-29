A Deutsche Bank és a DBS Bank sikeresen végrehajtotta az első valós idejű, blokklánc-alapú bankközi fizetést a Partior platformján, ami jelentős előrelépést jelent a pénzügyi infrastruktúrák modernizálásában – írja a Finextra cikke nyomán a Portfolio.

A tranzakcióban a Deutsche Bank elszámoló bankként működött, míg a délkelet-ázsiai régió legnagyobb bankja, a DBS volt a kedvezményezett. A Partior, amely mögött banki támogatás áll, egy főkönyv-alapú bankközi rendszert működtet valós idejű elszámolásra és kiegyenlítésre.

A német pénzintézet 2024-ben 20 millió dollárt fektetett a fintech cégbe, majd májusban megállapodást kötött a valós idejű, biztonságos és skálázható elszámolás megvalósítására. A Deutsche Bank és a DBS – amely a Partior egyik alapító részvényese – együttműködött annak érdekében, hogy a blokklánc-hálózat együttműködhessen a hagyományos pénzügyi infrastruktúrával.

A Deutsche Bank intézményi készpénzkezelés termékmenedzsment vezetője, Ciaran Byrne szerint a pénzintézet olyan jövőt képzel el, ahol több rendszert használnak párhuzamosan, egyen szó Swift-ről, stablecoinokról vagy blokklánc-alapú megoldásokról. Így az intelligens útválasztás maximális értéket teremt a feldolgozási hatékonyság, a költségek és az ügyféltapasztalat szempontjából.