2025-ben a NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fókuszában a közszolgáltatások - villamosenergia-, földgáz-, víziközmű- és hulladékgazdálkodási szolgáltatások - ellenőrzése áll. A 1383 fogyasztói beadvány közül 672 a villamosenergia-, 292 a földgáz-, 296 a víziközmű- és 123 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal volt kapcsolatos.

A villamosenergia-szolgáltatással összefüggésben leggyakrabban a számlázás (104 ügy), az elszámolás (45 ügy), valamint a panaszkezelés (33 ügy) okozott vitás helyzetet, de gyakran merültek fel kérdések a mérőkkel, méréssel és leolvasással kapcsolatban is.

A földgáz - és a víziközmű-szolgáltatásoknál hasonló arányok figyelhetők meg. A hulladékgazdálkodás területén a legtöbb beadvány a szolgáltatásnyújtási kötelezettség és a számlázás teljesítésére (8 ügy) vonatkozott, de előfordultak díjhátralék-kezelésre vonatkozó panaszok is.

A fogyasztói tudatosság növelését célzó tájékoztatás keretében a kormányhivatalok 800 esetben küldtek tájékoztató levelet az érintetteknek, ami azt mutatja, hogy a beadványok több mint fele (57 százalék) ilyen módon volt rendezhető. Az NKFH és a kormányhivatalok a jövőben is folytatják az átfogó vizsgálatokat, hogy javítsák a közszolgáltatások megbízhatóságát, minőségét és átláthatóságát, valamint elősegítsék a fogyasztói jogok hatékony érvényesítését.