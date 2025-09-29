ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Sárga csekkek a Magyar Posta elektronikus posta központjának (EPK) borítékoló gépe mellett 2012. május 3-án.
Nyitókép: Soós Lajos

Itt vannak a leggyakoribb számlázási gondok a közszolgáltatóknál

Infostart / MTI

Az év első fél évben 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, a legtöbb panasz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással, és elszámolással volt összefüggésben - tájékoztatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

2025-ben a NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fókuszában a közszolgáltatások - villamosenergia-, földgáz-, víziközmű- és hulladékgazdálkodási szolgáltatások - ellenőrzése áll. A 1383 fogyasztói beadvány közül 672 a villamosenergia-, 292 a földgáz-, 296 a víziközmű- és 123 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal volt kapcsolatos.

A villamosenergia-szolgáltatással összefüggésben leggyakrabban a számlázás (104 ügy), az elszámolás (45 ügy), valamint a panaszkezelés (33 ügy) okozott vitás helyzetet, de gyakran merültek fel kérdések a mérőkkel, méréssel és leolvasással kapcsolatban is.

A földgáz - és a víziközmű-szolgáltatásoknál hasonló arányok figyelhetők meg. A hulladékgazdálkodás területén a legtöbb beadvány a szolgáltatásnyújtási kötelezettség és a számlázás teljesítésére (8 ügy) vonatkozott, de előfordultak díjhátralék-kezelésre vonatkozó panaszok is.

A fogyasztói tudatosság növelését célzó tájékoztatás keretében a kormányhivatalok 800 esetben küldtek tájékoztató levelet az érintetteknek, ami azt mutatja, hogy a beadványok több mint fele (57 százalék) ilyen módon volt rendezhető. Az NKFH és a kormányhivatalok a jövőben is folytatják az átfogó vizsgálatokat, hogy javítsák a közszolgáltatások megbízhatóságát, minőségét és átláthatóságát, valamint elősegítsék a fogyasztói jogok hatékony érvényesítését.

