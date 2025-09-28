Digitális ébresztő – a fennmaradását kockáztatja az a vállalkozás, amelyik nem halad a korral

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) közös szemináriumsorozatot indított kis- és középvállalkozások számára. A kezdeményezés célja a hazai kkv-szektor digitalizációjának fejlesztése. A BKIK már több éve koordinálja ezt a programot. A BKIK főtitkára az InfoRádióban azt mondta, sok tényezőtől függ, hogy az egyes vállalkozások digitális érettsége, illetve online jelenléte milyen szintet ért el. A nagyobb szervezetek összetettebb, kiterjedtebb, illetve sok esetben nemzetközi hálózatban működnek, ami megköveteli tőlük, hogy aktív tevékenységet végezzenek a digitális térben is. A kisebb vállalkozásoknak már más, korlátozottabb lehetőségei vannak, és a digitális érettséget nagymértékben meghatározza, milyen területen működnek, illetve a vezetők hozzáállásától is függhet a fejlettségi szint.

Bódi Viktória hozzátette: a digitális átállásban előrébb tartanak azok a vállalkozások, amelyeknél tudatosan előre terveznek, és rendszeresen felmérik, hogy a körülmények különböző változásaira hogyan érdemes reagálni. Úgy véli, összességében a magyar vállalkozások digitális érettségi eltérő, az elmúlt időszakban azonban egyértelműen érezhető volt a javulás és a fejlődés ezen a területen. Azt gondolja, sok mindentől elesnek azok a kkv-k, amelyek nem tartanak lépést a digitális fejlődéssel.

Aki nem áll be a sorba és nem fejleszt, bizonyos idő után azzal a keserű felismeréssel szembesülhet, hogy a versenytárs jobb pozícióba kerül,

és adott esetben a hátrány akár ledolgozhatatlanná válhat vagy csak nagyon nehezen lehet eltüntetni a különbségeket.

A BKIK főtitkára figyelmeztetett: a digitalizációra és a technológiára nem odafigyelő vállalkozások akár jelentősebb üzleti bevételektől is eleshetnek. Úgy véli, a folyamatos fejlesztés és alkalmazkodás a költséghatékonyság szempontjából is nagyon fontos, mert aki nem foglalkozik ezzel eleget, annak sok plusz forrást, energiát kell befektetnie annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelő munkakörnyezet.

Bódi Viktória egyetért azzal a megállapítással, hogy aki nem veszi fel a tempót, és nem tartja a lépést a digitális területen, az online jelenlétben, az hosszabb távon akár a fennmaradását, illetve a működését is is kockázatnak teheti ki.

A hazai kkv-k jelentős része mikrovállalkozás, tehát rengeteg vállalat, cég érintett abban, hogyan alakul, változik az online jelenléte. Bódi Viktória szerint közülük egyre többen felismerik, hogy haladni kell a korral, és folyamatosan újabb követelményeknek kell megfelelni. Kiemelte, hogy a BKIK számos rendezvénnyel, fórummal igyekszik felhívni az érintettek figyelmét a legfőbb trendekre, teendőkre. A kamara nemcsak országos és online programokat tart, hanem kerületi fórumokat is, különféle workshopokon és előadásokon keresztül, széles körben inspirálja a kis- és középvállalkozásokat digitális térben való tevékenységüknek a fejlesztésére.