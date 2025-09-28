ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Digitális ébresztő – a fennmaradását kockáztatja az a vállalkozás, amelyik nem halad a korral

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Közös fórumsorozatot indított az MKIK és a BKIK a hazai kkv-szektor digitalizációjának és online jelenlétének fejlesztésére. Bódi Viktória, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára az InfoRádióban azt mondta, jelentősebb üzleti bevételektől is eleshetnek és hátrányba kerülhetnek a versenytársakkal szemben azok a vállalkozások, amelyek nem fordítanak kellő figyelmet erre a területre.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) közös szemináriumsorozatot indított kis- és középvállalkozások számára. A kezdeményezés célja a hazai kkv-szektor digitalizációjának fejlesztése. A BKIK már több éve koordinálja ezt a programot. A BKIK főtitkára az InfoRádióban azt mondta, sok tényezőtől függ, hogy az egyes vállalkozások digitális érettsége, illetve online jelenléte milyen szintet ért el. A nagyobb szervezetek összetettebb, kiterjedtebb, illetve sok esetben nemzetközi hálózatban működnek, ami megköveteli tőlük, hogy aktív tevékenységet végezzenek a digitális térben is. A kisebb vállalkozásoknak már más, korlátozottabb lehetőségei vannak, és a digitális érettséget nagymértékben meghatározza, milyen területen működnek, illetve a vezetők hozzáállásától is függhet a fejlettségi szint.

Bódi Viktória hozzátette: a digitális átállásban előrébb tartanak azok a vállalkozások, amelyeknél tudatosan előre terveznek, és rendszeresen felmérik, hogy a körülmények különböző változásaira hogyan érdemes reagálni. Úgy véli, összességében a magyar vállalkozások digitális érettségi eltérő, az elmúlt időszakban azonban egyértelműen érezhető volt a javulás és a fejlődés ezen a területen. Azt gondolja, sok mindentől elesnek azok a kkv-k, amelyek nem tartanak lépést a digitális fejlődéssel.

Aki nem áll be a sorba és nem fejleszt, bizonyos idő után azzal a keserű felismeréssel szembesülhet, hogy a versenytárs jobb pozícióba kerül,

és adott esetben a hátrány akár ledolgozhatatlanná válhat vagy csak nagyon nehezen lehet eltüntetni a különbségeket.

A BKIK főtitkára figyelmeztetett: a digitalizációra és a technológiára nem odafigyelő vállalkozások akár jelentősebb üzleti bevételektől is eleshetnek. Úgy véli, a folyamatos fejlesztés és alkalmazkodás a költséghatékonyság szempontjából is nagyon fontos, mert aki nem foglalkozik ezzel eleget, annak sok plusz forrást, energiát kell befektetnie annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelő munkakörnyezet.

Bódi Viktória egyetért azzal a megállapítással, hogy aki nem veszi fel a tempót, és nem tartja a lépést a digitális területen, az online jelenlétben, az hosszabb távon akár a fennmaradását, illetve a működését is is kockázatnak teheti ki.

A hazai kkv-k jelentős része mikrovállalkozás, tehát rengeteg vállalat, cég érintett abban, hogyan alakul, változik az online jelenléte. Bódi Viktória szerint közülük egyre többen felismerik, hogy haladni kell a korral, és folyamatosan újabb követelményeknek kell megfelelni. Kiemelte, hogy a BKIK számos rendezvénnyel, fórummal igyekszik felhívni az érintettek figyelmét a legfőbb trendekre, teendőkre. A kamara nemcsak országos és online programokat tart, hanem kerületi fórumokat is, különféle workshopokon és előadásokon keresztül, széles körben inspirálja a kis- és középvállalkozásokat digitális térben való tevékenységüknek a fejlesztésére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Digitális ébresztő – a fennmaradását kockáztatja az a vállalkozás, amelyik nem halad a korral

digitalizáció

kis- és középvállalkozás

budapesti kereskedelmi és iparkamara

online ügyintézés

bódi viktória

szeminárium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk

Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk
Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy mekkora részét teszi ki a hazai és a globális gazdaságnak és foglalkoztatásnak az élelmiszeripar és a gasztronómia, illetve hogy EU-s viszonylatban miért ilyen magas hazánkban az éttermek által lebonyolított forgalom.
 

Winelovers Wine Awards: a Sauska lett a legeredményesebb magyar borászat

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Az európai gazdálkodók és iparágak súlyos veszteségeket szenvednek el az egyre gyakoribb aszályok miatt, amelyek éves szinten már 11,2 milliárd eurós kárt okoznak a kontinensen - számolt be a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 15:18
Winelovers Wine Awards: a Sauska lett a legeredményesebb magyar borászat
2025. szeptember 28. 15:01
Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk
×
×
×
×