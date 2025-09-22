ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.04
usd:
329.79
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Pile of money background, 50 Euro bank note with falling hungarian forint 20000 HUF bank notes. Currency devaluation, inflation Hungary. Illustration background or cover
Nyitókép: Daniel Kadar/Getty Images

Újabb EU-s források szabadulhatnak fel számunkra – ha úgy döntenek

Infostart

Lehetséges, hogy van egy kiskapu, az Európai Bizottság még vizsgálja az ügyet.

A kohéziós források félidős felülvizsgálata során Magyarország 600 millió euró átcsoportosítását kérte, részben a jelenleg befagyasztott pénzekből, erősítette meg szeptember 22-én az Európai Bizottság – írta meg a Portfolio.

Ezzel egy „kiskaput” használnánk ki, a befagyasztott kohéziós alapokból a szabadon lehívható forráskeretekbe kerülnének átirányításra összegek.

A bizottság sajtótájékoztatóján Maciej Berestecki szóvivő elmondta: a kohéziós források középtávú felülvizsgálata minden tagállamot érint, nem csak Magyarországot. Hazánk egyébként az eredeti javaslatot még tavasszal nyújtotta be a bizottságnak. A visszajelzések alapján itthon módosításra került, majd pedig szeptember elején került ismét a bizottság elé a frissített javaslat.

A bizottság még nem hozott végleges döntést

– mondta el a szóvivő.

Hozzátette, az uniós testület elkötelezett amellett, hogy a kohéziós források felhasználásakor az alapvető jogok teljes mértékben tiszteletben legyenek tartva. Ezt azzal egészítette ki a sajtótájékoztató moderátora, hogy a bizottság döntése kizárólag objektív kritériumok alapján születik meg. Kijelentésével arra az újságírói kérdésre adott cáfolatot, hogy a forrásátcsoportosítás támogatása egyben a magyar kormány egyes lépéseinek elismerését is jelenti-e.

A Portfolio megemlíti, hogy a Financial Times szeptember 19-én arról írt, a 19. szankciós csomag elfogadását övező politikai alku része lehet 550 millió eurónyi befagyasztott forrás felhasználásának engedélyezése. Ezt a bizottság most is cáfolta.

Kezdőlap    Gazdaság    Újabb EU-s források szabadulhatnak fel számunkra – ha úgy döntenek

magyarország

európai bizottság

eu-s pénzek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt

F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt
Az Azeri Nagydíjon aratott győzelem után a négyszeres világbajnok szurkolói nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Lando Norris megint nem tudta kihasználni csapattársa hibáját, pedig most megvolt a lehetőség arra, hogy csökkentse hátrányát vele szemben az összetettben.
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt van végre a döntés: Dembelé nyerte 2025-ben az Aranylabdát

Itt van végre a döntés: Dembelé nyerte 2025-ben az Aranylabdát

Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We can no longer wait': France joins wave of countries recognising Palestinian state

'We can no longer wait': France joins wave of countries recognising Palestinian state

President Emmanuel Macron, speaking at meeting a the UN, says the move is necessary to secure peace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 21:33
Zelenszkij egykori fontos embere szerint a csatlakozásuk összedöntené az EU-t
2025. szeptember 22. 19:38
Paks összteljesítményének a négy és félszeresét adják már a hazai megújuló áramtermelők
×
×
×
×