Újabb EU-s források szabadulhatnak fel számunkra – ha úgy döntenek

A kohéziós források félidős felülvizsgálata során Magyarország 600 millió euró átcsoportosítását kérte, részben a jelenleg befagyasztott pénzekből, erősítette meg szeptember 22-én az Európai Bizottság – írta meg a Portfolio.

Ezzel egy „kiskaput” használnánk ki, a befagyasztott kohéziós alapokból a szabadon lehívható forráskeretekbe kerülnének átirányításra összegek.

A bizottság sajtótájékoztatóján Maciej Berestecki szóvivő elmondta: a kohéziós források középtávú felülvizsgálata minden tagállamot érint, nem csak Magyarországot. Hazánk egyébként az eredeti javaslatot még tavasszal nyújtotta be a bizottságnak. A visszajelzések alapján itthon módosításra került, majd pedig szeptember elején került ismét a bizottság elé a frissített javaslat.

A bizottság még nem hozott végleges döntést

– mondta el a szóvivő.

Hozzátette, az uniós testület elkötelezett amellett, hogy a kohéziós források felhasználásakor az alapvető jogok teljes mértékben tiszteletben legyenek tartva. Ezt azzal egészítette ki a sajtótájékoztató moderátora, hogy a bizottság döntése kizárólag objektív kritériumok alapján születik meg. Kijelentésével arra az újságírói kérdésre adott cáfolatot, hogy a forrásátcsoportosítás támogatása egyben a magyar kormány egyes lépéseinek elismerését is jelenti-e.

A Portfolio megemlíti, hogy a Financial Times szeptember 19-én arról írt, a 19. szankciós csomag elfogadását övező politikai alku része lehet 550 millió eurónyi befagyasztott forrás felhasználásának engedélyezése. Ezt a bizottság most is cáfolta.