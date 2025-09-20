ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat Friderika
Nyitókép: Paul Taylor/Getty Images

Megváltoznak a műanyag palackok

Infostart

Tovább nő az újrahasznosított műanyag aránya, így kicsit megváltozik a palackok összetétele.

Az Európai Unió szigorított 2025. január 1-jétől, hiszen minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez később tovább fog nőni, így 2030-ra 30 százalék, hosszabb távon akár 50 százalékra is felkúszhat ez az arány – írja a vg.hu.

A cél az, hogy csökkentsék a friss műanyagok felhasználását, ezek előállítása ugyanis nagy környezeti terheléssel jár.

Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe eltérhet a korábban megszokottaktól, általában valamivel sötétebbek, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek.

Ez nem hibás gyártás, hanem az új anyagok jellemzője. A palackok átlátszósága, csillogása is eltérhet a mostaniakétól. De nem kell tartani az új változtatástól. Ugyanolyan minőségű, higiénikus és kiválóan használható palackokat vásárolhatunk majd. A legnagyobb változást a flakonok színét és kinézetét tekintve érzékelhetjük.

műanyag

palack

pet

