Meglepő különbségek: kiderült, mennyit keresnek a pilóták Európában

Az európai pilótabérekről a Haszon Magazin készített körképet.

Az Egyesült Királyságban a brit Nemzeti Karrierszolgálat szerint az éves bruttó fizetés a kezdő pilóták esetében 54 283 eurótól indul (21,1 millió forint), a jelentős tapasztalattal rendelkezők esetében 173 243 euró (67,5 millió forint) körüli összegig terjed, ami havi több mint 5,5 millió forintos bruttó bért jelent.

A német szövetségi statisztikai hivatal szerint 2024 áprilisától a repülőgép-pilóták átlagos havi bruttó keresete – az extra bérek nélkül – 12 566 euró, ami évi 150 792 (58,8 millió forintnyi) eurót tesz ki. A medián havi kereset 10 207 euró, (3,9 millió forint) azaz évi 122 484 euró (47,7 millió forint). A rendkívül összetett munkakörökben az éves mediánkereset akár 342 072 euróra (133 millió forint) is emelkedhet, ami már havi 11 millió forint.

Franciaország hivatalos statisztikai hivatala, az INSEEvszerint a polgári légi közlekedés műszaki és kereskedelmi repülési tisztjei és vezetői – amely kategóriába a légijármű-pilótákat sorolják – havi átlagfizetése 2023-ban 9 300 euró volt. Ez 12-vel szorozva évi 111 600 (43,5 millió forintnyi) eurót tesz ki - írja az Euronews.

Az írországi székhelyű Ryanair fapados légitársaság például azt írja a honlapján, hogy a kapitányok akár évi 155 500 fontot (70 millió forint) is kereshetnek.

Ausztriában és Hollandiában is meghaladja a pilóták fizetése a 100 000 eurót (39 millió forint), míg Finnország 96 000 euró (37,5 millió forint) körüli átlaggal szorosan követi őket.

Magyarországon havi bruttó 3,1 millió forint az átlag a KSH szerint. Rendre a légiforgalmi irányítók vezetik a magyar kereseti listát. Ez tavaly sem volt másképp, viszont egy fontos változás történt: 2024-ben már hárommillió fölött volt a bruttó átlagkeresetük, egészen pontosan 3 421 980 forint. A légiforgalmi irányítók munkáltatója, a Hungarocontrol egyáltalán nem volt szűkmarkú, ami a fizetésemelést illeti, ugyanis 2023-hoz képest 28 százalékkal, 750 ezer forinttal emelte az átlagbéreket a területen. Megőrizték a pozíciójukat a légijármű-vezetők, illetve hajózómérnökök, akik 3 135 069 forintos bruttó átlagkeresettel tavaly is a második helyen végeztek.