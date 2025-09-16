ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd Edit
Satellite In Space Station Orbiting Earth
Nyitókép: Just_Super/Getty Images

Európai űripari óriás születik a Starlink ellen

Infostart

Három európai műholdgyártó vállalat egyesülve veheti fel a harcot.

Az európai Airbus, Thales és Leonardo légiközlekedési és védelmi vállalatok előrehaladott tárgyalásokat folytatnak műholdgyártó üzletágaik összevonásáról – írta meg a Handelsblatt bennfentes forrásokra, illetve a Reuters jelentéseire hivatkozva. A cél egy tízmilliárd eurós (közel négyezer milliárd forint) értékű közös vállalat létrehozása. Ez hatékonyan tudná felvenni a versenyt az olyan amerikai szereplőkkel, mint Elon Musk Starlink-je, illetve a kínai vállalatokkal is.

A „Projekt Bromo” kódnéven futó kezdeményezésről még 2025-ben aláírhatják az első keretmegállapodást.

Ezt Michael Schöllhorn, az Airbus védelmi és űripari részlegének vezetője is megerősítette a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában. A menedzser szerint a keretmegállapodás után még egy végleges szerződés megkötésére is szükség lesz.

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója a szeptember 8-i hét elején Washingtonban újságíróknak úgy nyilatkozott, a vállalatok „közel állnak a megegyezéshez”. A többi érintett vállalat visszafogottabban nyilatkozott: a Leonardo nem kívánta kommentálni a hírt, míg a Thales annyit közölt, hogy bár még nincs végleges megállapodás, dolgoznak a terven.

A tervek szerint a három partner közel egyenlő arányú részesedéssel rendelkezne a leendő közös vállalatban, bár a pontos arányok és a vezetői pozíciók elosztása még a tárgyalások részét képezik. Az új európai „szatellitbajnok” mintájául az Airbus, a Leonardo és a BAE Systems közös tulajdonában lévő MBDA rakétagyártó szolgálhat.

Mivel mindhárom anyavállalatban jelentős állami tulajdonrész van, a végleges megállapodáshoz elengedhetetlen lesz a politikai jóváhagyás. Emellett az ügyletet az európai versenyhatóságok is várhatóan rendkívül alaposan megvizsgálják majd.

Az iparág átalakítása része Európa azon törekvéseinek, hogy megerősítse stratégiai autonómiáját. Az európai gyártók hagyományosan a geostacionárius pályán keringő, nagy értékű műholdakra specializálódtak, azonban az utóbbi években egyre nagyobb nyomás alá kerültek az alacsony Föld körüli pályára (LEO) állított, olcsóbb és kisebb műholdak tömeges megjelenése miatt.

