ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
332.89
bux:
101199.84
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Árvíz elsodorta autó a szlovéniai Komenda környékén 2023. augusztus 5-én. A szlovén kormányfő szerint az országot történetének legsúlyosabb természeti katasztrófája sújtja, a heves viharokban és áradásokban négy ember életét vesztette, és akár 500 millió euró kár is keletkezhetett.
Nyitókép: MTI/AP/Miro Majcen

A szlovénok nem hajlandók buszozni

Infostart

A szlovénok közel kétharmada nem használt tömegközlekedési eszközt tavaly - derült ki az Európai Mobilitási Hét előtt a szlovén statisztikai hivatal által közzétett adatokból.

A 16 év feletti szlovénok 6 százaléka használta naponta a tömegközlekedést az elmúlt évben, 7 százalék pedig legalább hetente egyszer. A szlovénok csaknem kétharmada, azaz 62 százalék ugyanakkor egyáltalán nem utazott tömegközlekedési eszközökkel 2024-ben.

A tömegközlekedés a középiskolások és egyetemisták körében volt a legnépszerűbb, közülük 38 százalék utazott busszal vagy vonattal minden nap. A vállalkozók körében volt a legmagasabb azok aránya, akik nem vettek igénybe ilyen szolgáltatást, ami 80 százalékot tett ki.

Az elmúlt 25 évben Szlovéniában 44 százalékkal nőtt az autók száma. Tavaly év végén közel 1,3 millió gépkocsi volt bejegyezve a valamivel több mint kétmillió lakosú országban. A személyautók átlagéletkora 11,3 év volt.

Szlovénia motorizációs rátája, amely azt mutatja meg, hogy ezer lakosra hány személygépkocsi jut az adott területen, tavaly elérte az 587-et, ami alig haladja meg az Európai Unió (EU) 576-os átlagát. Az EU többi országa közül

Olaszországban volt a legmagasabb ez az index (701), Magyarországon pedig a legalacsonyabb (447).

A szlovén háztartások az EU tagállamai közül a legmagasabb arányban költenek közlekedésre, a háztartási kiadások 16,4 százalékát fordítják erre a célra. A legtöbb pénzt autóvásárlásra és karbantartására költik. Tömegközlekedési szolgáltatásokra a háztartások mindössze a kiadásaik 0,8 százalékát fordítják.

Kezdőlap    Gazdaság    A szlovénok nem hajlandók buszozni

közlekedés

szlovénia

tömegközlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó
Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint az utóbbi években a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Az ember környezetében élő vaddisznók ugyanakkor genetikailag eltérnek a természetben élő társaiktól, jobban idomulnak az ember által keltett zajokhoz, ingerekhez – mondta az InfoRádióban Földvári Attila. De mit tehetünk, mit tegyünk?
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne

Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne

Egy magyar alapítványi iskola esetében akár évi 200 ezer forintból is megoldható a tanulás, ugyanakkor a brit elitiskolákban ez az összeg meghaladhatja a 10 millió forintot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 05:30
A kínai autók újra csodát tettek
2025. szeptember 15. 04:55
Mi mennyi - összehasonlították Ausztria, Szlovákia és Magyarország napi menüjét
×
×
×
×