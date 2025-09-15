A szlovénok nem hajlandók buszozni

A 16 év feletti szlovénok 6 százaléka használta naponta a tömegközlekedést az elmúlt évben, 7 százalék pedig legalább hetente egyszer. A szlovénok csaknem kétharmada, azaz 62 százalék ugyanakkor egyáltalán nem utazott tömegközlekedési eszközökkel 2024-ben.

A tömegközlekedés a középiskolások és egyetemisták körében volt a legnépszerűbb, közülük 38 százalék utazott busszal vagy vonattal minden nap. A vállalkozók körében volt a legmagasabb azok aránya, akik nem vettek igénybe ilyen szolgáltatást, ami 80 százalékot tett ki.

Az elmúlt 25 évben Szlovéniában 44 százalékkal nőtt az autók száma. Tavaly év végén közel 1,3 millió gépkocsi volt bejegyezve a valamivel több mint kétmillió lakosú országban. A személyautók átlagéletkora 11,3 év volt.

Szlovénia motorizációs rátája, amely azt mutatja meg, hogy ezer lakosra hány személygépkocsi jut az adott területen, tavaly elérte az 587-et, ami alig haladja meg az Európai Unió (EU) 576-os átlagát. Az EU többi országa közül

Olaszországban volt a legmagasabb ez az index (701), Magyarországon pedig a legalacsonyabb (447).

A szlovén háztartások az EU tagállamai közül a legmagasabb arányban költenek közlekedésre, a háztartási kiadások 16,4 százalékát fordítják erre a célra. A legtöbb pénzt autóvásárlásra és karbantartására költik. Tömegközlekedési szolgáltatásokra a háztartások mindössze a kiadásaik 0,8 százalékát fordítják.