Kiderült, meddig élnek most az európaiak – még mindig nem állunk jól

Az Európai Unióban a születéskor várható élettartam 2024-es előzetes adatok szerint elérte a 81,7 évet, ami 0,3 éves növekedést jelent a 2023-as értékhez képest – derül ki az Eurostat szeptember 11-én közzétett jelentéséből.

15 tagállamban a várható élettartam meghaladta az uniós átlagot. A listát Olaszország és Svédország vezeti egyaránt 84,1 évvel, szorosan követi őket Spanyolország 84 évvel.

Ezzel szemben a rangsor másik végén jelentős a lemaradás: a legalacsonyabb várható élettartamokat Bulgáriában (75,9 év), Romániában (76,6 év) és Lettországban (76,7 év) regisztrálták. Magyarországon 2024-ben a születéskor várható élettartam 77 év volt.

Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában szeptember 9-én elmondta, hogy a magyarok várható élettartama magasabb is lehetne. Követendő példaként említette Japánt, ahol a várható élettartam 91 év, és az idősebbek is aktív, egészséges életet élnek. Kiemelte egyebek között: a HUN-REN egyik kutatócsapata már most is tudományosan vizsgálja, hogyan használható a magyar néptánc az öregedés folyamatának lassítására.