Infostart.hu
2025. szeptember 9. kedd
Nyitókép: Pixabay.com

Szijjártó Péter: újabb földgázvásárlási szerződést kötött a kormány

Infostart / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy aláírta az eddigi leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződést.

A tárcavezető a budapesti repülőtérről, indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.

"Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk" - közölte.

Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Kezdőlap    Gazdaság    Szijjártó Péter: újabb földgázvásárlási szerződést kötött a kormány

szijjártó péter

földgáz

gázvásárlás

