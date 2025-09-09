OECD: jelentősen nőtt a pedagógusok bére itthon

A szervezet legfrissebb, Education at a Glance 2025 című jelentése szerint Magyarországon jelentősen emelkedett a pedagógusok fizetése. A több mint 500 oldalas kiadvány jellemzően 2022–2023-as adatok alapján vizsgálja 38 OECD-ország oktatási rendszerét.

Míg 2015 óta az OECD-országokban átlagosan 14,6 százalékkal nőtt az általános iskolai tanárok bére, addig Magyarországon 2024-re ez a növekedés elérte a 34,7 százalékot

– emeli ki az elemzés.

A pedagógusok béremelése közben folytatódik: szeptember 1-jén a teljesítményértékelés alapján történt bérnövelés, 2026. január 1-jén pedig érkezik a második ütem is. A Belügyminisztérium közlése alapján a tanárok átlagbére idén eléri a bruttó 850 ezer forintot. Kiemelték, a kormány idén januárban már biztosított egy átlagosan 21,2 százalékos béremelést a pedagógusoknak. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az InfoRádióban korábban elmondta, a kormányzat vállalása, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát.

A tanulmányból az is kiderül, hogy a magyar tanulók óraterhelése alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. Míg az alsó tagozaton az OECD-átlag évi 804 óra, addig ez Magyarországon 666. A felső tagozaton a 909 órás átlaggal szemben a magyar diákoknak 796 kötelező órájuk van. Az összehasonlíthatóság kedvéért az OECD mindenhol 60 perces órákkal számol.

Az alapkészségekre fordított időben ugyanakkor Magyarország megegyezik az átlaggal – mutat rá a jelentés. Az általános iskola alsó tagozatán a tanítási idő 41 százalékát fordítják matematikára, olvasásra, írásra és irodalomra, ami pontosan megfelel az OECD-átlagnak.