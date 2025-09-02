ARÉNA
Tízezrektől vonhatják meg a segélyt Szlovákiában

„Nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem hogy lehetőséget adjunk” – jelentette ki Erik Tomáš szociális ügyi miniszter az új szabályozásról.

Szlovákiában megvonhatják a szociális segélyt azoktól, akik nem fogadják el a számukra központilag kiajánlott munkát – írta meg az Economx az Új Szó nyomán. Erik Tomáš szociális ügyi miniszter szerint így a több, mint 120 ezer munkanélküli ember harmada azonnal munkába tudna állni.

Nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem az, hogy lehetőséget adjunk a nehéz helyzetben élőknek

– tette hozzá a miniszter.

A kiajánlási folyamat során a hivatalok megkapják a jelenleg segélyben részesülő, de munkaképes emberek elérhetőségeit. Minden ilyen személynek képesítéséhez illeszkedő álláslehetőséget kínálnak fel. Az állás elfogadása esetén a segély továbbra is jár az első két hónapban, majd fokozatosan csökken, a hetedik hónapban szűnik meg.

A segély folyósításának már jelenleg is feltétele a közhasznú munka végzése, ez a követelmény nem szűnik meg a rendes munkahelyre belépéssel sem. Aki elutasítja a felajánlott állást, első alkalommal egy hónapra vonják meg tőle a segélyt – a második elutasított ajánlat után már három hónapra veszíti el a támogatást.

