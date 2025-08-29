Akciós árak – kiderült, miket rontottak el leggyakrabban az üzletek

A 2022 májusában hatályba lépett uniós szabályozás alapján az akciós árakat a megelőző 30 nap legalacsonyabb árának figyelembevételével kell meghatározni. A "30 napos" szabály értelmében az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni. A jogszabály célja, hogy megakadályozza a mesterséges árnövelést követő kamuakciókat és biztosítsa a fogyasztók tisztességes tájékoztatását - emelték ki.

A hatóság adatai szerint 2023-ban majdnem négyezer üzletet ellenőriztek országszerte, ezek közül 96 esetben találtak szabálytalanságot az akciós ár feltüntetésében, 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetésének hiányát 34 üzletnél észlelték.

A szigorú ellenőrzések eredményeként csökkenő jogsértési arány figyelhető meg:

míg 2022-ben a kifogásolt esetek aránya 16 százalék volt, 2023-ban ez 13 százalékra csökkent, 2024-ben pedig már csak elenyésző mértékben tapasztaltak hiányosságokat a hagyományos üzletekben.

Az akciós árak átlátható és valós feltüntetése különös jelentőséggel bír, mivel az árak alapvetően befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntéseit. Az akciós árak valós feltüntetése nemcsak a vásárlók jogainak védelme miatt kiemelten fontos, hanem a piaci verseny tisztaságának biztosítása érdekében is.

A közlemény szerint fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a kiemelt vásárlási időszakokban, így például a kuponnapok, a Black Friday akciók és a karácsonyi vásárlási szezon idején. A hatósági ellenőrzések fókuszába egyre inkább az online kereskedelem kerül, amely az NKFH idei vizsgálati programjának központi eleme - áll a közleményben.