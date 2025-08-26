ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
A Szent István-bazilika Budapesten 2020. március 16-án. Az új koronavírus-járvány miatt a főváros utcáin, közterein szinte nincsennek turisták és a helyi lakosok is jóval kevesebbet tartózkodnak a közterületeken.
Nyitókép: Balogh Zoltán

A Szent István-napi programsorozat jócskán felpörgette Budapest idegenforgalmát

Infostart / MTI

Augusztus 16. és 20. között 35 százalékkal több belföldi és 20 százalékkal több külföldi turista érkezett a fővárosba - közölte a Visit Hungary.

Ebben az időszakban a fővárosban 133 ezer külföldi és 26 ezer belföldi turistát regisztráltak a szálláshelyek. Sok külföldit a Visit Hungary július óta zajló, a Szent István-napi programokat népszerűsítő sikeres nemzetközi kampánya csábította Budapestre. Ennek is köszönhető, hogy ezekben a napokban összesen 300 ezer, tavalyhoz viszonyítva 16 százalékkal több vendégéjszakának örülhettek a szálláshelyek.

Ismét beigazolódott, hogy a nagy rendezvények és kiemelkedő látványosságok mágnesként vonzzák a vendégeket, és akár egy-egy hét közepi napon is képesek megtölteni a szálláshelyeket. A fővárosi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága például idén augusztus 19-én meghaladta a 74 százalékot, 12 ponttal magasabb foglaltságot eredményezve, mint tavaly ilyenkor.

A szállodáké pedig megközelítette a 80 százalékot, ami 7,3 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója kifejtette: a nemzetközi vendégek közel 40 százaléka a kampánnyal megcélzott Olaszországból, Németországból és Lengyelországból, továbbá Romániából és az Egyesült Királyságból érkezett.

A a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata több mint hatezer példányban juttatta el a Treasures of Budapest című, a magyar főváros főbb nevezetességeit bemutató kiadványát három-, négy- és ötcsillagos budapesti hotelekbe. A szobai bekészítésnek szánt figyelmesség egy QR-kódos könyvjelzővel is kiegészült, amely az ünnepi programok között kalauzolta el a vendégeket, és a programhelyszínek megközelítését is segítette - tette hozzá.

A mobilcella-adatok alapján az augusztus 16-20. közötti időszakban a főváros leglátogatottabb három pontjának az ünnepi rendezvényeknek otthont adót helyszínek bizonyultak:

a Parlament környéke, a Margitsziget és a Várkert Bazár.

A Budapestre látogató belföldiek főként Debrecenből, Miskolcról, Nyíregyházáról, Pécsről és Szegedről érkeztek és időztek több napon át a Szent István-napi rendezvények idején a fővárosban. Európa legnagyobb tűzijátékára pedig idén 13 százalékkal több hazai egynapos látogató érkezett az ország minden szegletéből.

A vendégforgalom bővülése a budapesti szálláshelyek bevételeiben is megmutatkozott, augusztus 16-20. között 7,1 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, 28 százalékkal szárnyalva túl a tavalyi azonos időszak eredményét. Az összes vendég több mint fele szállodákban szállt meg, ebben a szállástípusban a bevételek 36 százalékkal haladták meg az egy évvel ezelőttit.

