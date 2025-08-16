ARÉNA
Unrecognizable old man working on interior of new house or flat.
Nyitókép: Halfpoint Images/Getty Images

Az építőipar nagyon vár valamit a kormánytól

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A KSH gyorsjelentése szerint az egy évvel korábbinál 2,6 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 5,3 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene. A második negyedévben az építőipari termelői árak 5,7 százalékkal voltak magasabbak. A szerződésállomány csaknem 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ezen belül viszont az épületek építésére vonatkozó szerződések száma 7,2 százalékkal csökkent. Az InfoRádió Koji Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét kérdezte.

2025 első félévében a múlt évi szinten teljesít az építőipar, egy alacsony bázishoz mérve – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, aki szerint biztató, hogy az újonnan kötött szerződések volumene elkezdett növekedni. Kiemelte: ez általában így is szokott lenni, hogy május–június hónapban egy erőteljesebb szerződéskötési időszak van.

A májusi adatokról elmondta: az előző hónaphoz képest csökkent, a múlt év hasonló hónapjához képest növekedett az építőipar, tehát amennyiben hónapról hónapra figyelik, és még az alágazatokat is külön elemzik, akkor ingadozik az építőipar a nulla körül, plusz-mínusz 5 százalékos értékekkel.

„Ezekből nagyon nehéz hosszú távú következtetést levonni, az ÉVOSZ így egyelőre nem módosítja a prognózisát, stagnálásra számítunk egész évben is, mint ahogy ez most az első félévben számszakilag is kimutatható.

Jó esetben 2-3 százalékkal növekedhet az építőipar a múlt évi alacsony bázishoz képest, ha a lakásépítés és lakásfelújítás az év második felében, szeptembertől be tudna indulni”

– fogalmazott.

Koji László szerint ilyenkor gond lehet az időzítéssel, mert hónapok tudnak elmenni azzal, hogy egy új építés előkészítése megtörténik, vagy egy felújítást megterveznek, illetve, ha valaki a támogatott kamat mellett kívánja megoldani ezeket, akkor pedig akár hónapok el tudnak azzal menni, hogy a banki hitelszerződés is rendelkezésre álljon. „Vagyis mindezekből jövő év elejétől lehet látványos teljesítménye az építőiparnak.”

Az ÉVOSZ javaslatot tett le egy otthonfelújítási átfogó programra is, amivel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnöktől érkezett egy rövid politikai bejelentés. Koji László hangsúlyozta:

„azt reméljük, hogy nemcsak az új építés, hanem a felújítás is kap egy programot, és az év második felétől tudunk szerződni január elejétől pedig a teljesítményeinkben benne lehetnek ezek a lehetőségek”.

Mint mondta: a 3 százalékos hitel és a hozzá társuló építkezések úgy kellenek, mint egy falat kenyér, legalább az épületépítéssel foglalkozó vállalkozások számára munkát jelent. „Azt reméljük, hogy a vasútépítéssel kapcsolatos ajánlatkérések is felpörögnek az év második felében, hiszen a súlyponti probléma ezek esetében is a finanszírozás volt, ami viszont, úgy tűnik, megoldódik. Arra számítunk, hogy a koncesszorok, akik útépítéssel, útfelújításokkal foglalkoznak, a második félévben nagyobb mértékű beruházásokba és infrastruktúra-felújításokba fognak” – emelte ki az elnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

