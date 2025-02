Elmaradt a nagy fordulat az állampapírok piacán – az elemző elmondta, mi megy most igazán

Január utolsó két hetében csaknem 470 milliárd forint értékben vásároltak állampapírt a magyarok. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint az év ötödik hetében a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) bruttó értékesített mennyisége meghaladta a 134 milliárd forintot.

Árgyelán Ágnes az InfoRádióban elmondta: két fontos kamatkifizetés volt az elmúlt hetekben, és mind a kettő a prémium magyar állampapírokhoz kapcsolódott. Nagyjából 250 milliárd forintnyi kifizetés valósult meg a két esetben.

A Portfolio elemzője szerint ennek az összegnek egy jó része vélhetően maradt állampapírokban, legalábbis a bruttó értékesítési számok ezt mutatják. Hozzátette: nem lehet tudni, hogy az említett 470 milliárd forintos összegnek mekkora részét forgatták vissza kamatfizetésből a befektetők és a megtakarítók, illetve az sem ismert, mekkora rész áramlott be friss pénzként az állampapírpiacra.

Az utóbbi néhány hétben a Fix Magyar Állampapír volt a legkelendőbb, ebbe ment a legtöbb megtakarítás.

Az elemző szerint ez nem meglepő, ugyanis 2024-ben is ez az állampapír vonzotta a legtöbb lakossági pénzt. A Fix Magyar Állampapír iránti év elejei kiemelkedő érdeklődés annak is köszönhető, hogy a prémium állampapírkamatok egy része itt csapódhatott le. Az elmúlt két hétben összesen mintegy 300 milliárd forintos tőkegyűjtést produkált ez a konstrukció. A FixMÁP mellett a Bónusz Magyar Állampapírt is nagy számban kerestek a megtakarítók, illetve a Magyar Állampapír Pluszt és a Kincstári Takarékjegyet is az átlagosnál többen választották.

Árgyelán Ágnes elmondta azt is, hogy a FixMÁP jelenlegi kamata 6,5 százalék. Emlékeztetett, hogy a tavaly januári induláskor 7 százalék volt a kamat. A visszavágásnak az az előnye, hogy a fix kamatozás és a hároméves futamidő révén ha valaki most megveszi 6,5 százalékon a FixMÁP-ot, akkor 2028-ig biztosan nem változik a kamat. Fontos tudni, hogy

a papír negyedévente fizeti ki ezt a kamatot, tehát nem egy évben kapja meg a befektető a 6,5 százalékot, hanem annak az időarányos részét háromhavonta.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a lakosság részéről van egyfajta óvatosság, ami továbbra is afelé viszi a megtakarításaikat, hogy az állampapír fix kamatot kínál. Árgyelán Ágnes szerint az sem javítja a mostani helyzetet, hogy a tőkepiacokon elég nagy a volatilitás. Az elemző megjegyezte: Donald Trump amerikai elnök különféle intézkedései „egyre nagyobb hullámokat vetnek”. Mint fogalmazott, ezt nyilvánvalóan a forint is megérzi, amely „hol erősödik, hol gyengül”. Árgyelán Ágnes úgy véli, ezek az együttes hatások jól érzékelhetők, és az érintettek jelenleg sokkal kockázatkerülőbbek, ebben a tekintetben pedig „az állampapírok verhetetlenek”.