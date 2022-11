Lépéskényszerben a cégek: kilőttek a nettó bérigények

Az elmúlt pár hónapban mindenki számára világossá vált, hogy az energiaválság következtében elsősorban azok a területek kerültek különösen nehéz helyzetbe, ahol a szektor egyrészt nagyon kitett az árváltozásnak, másrészt a működésük nagymértékben függ az emberek anyagi helyzetétől. Ilyen például a turizmus és vendéglátás – mondta az Mfor.hu-nak a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője, szummázva, hogy mit tapasztalanak jelenleg a magyar munkaerőpiacon.

Véleménye szerint januártól várható egy nagyobb mélyrepülés: „addig még elmennek az emberek a befizetett wellness hétvégékre és jön a karácsony, a szilveszter is”. Utána szinte biztos, hogy

egyszerre lesz egy nagyobb elbocsátási hullám, és rengetegen kezdenek majd munkát keresni,

– vélekedett Mihályi Magdolna.

Egyértelmű továbbá, hogy az olyan energiaigényes iparágak, mint például az autógyártás vagy a műanyagfeldolgozás is nagyon megszenvedheti az energiaválságot. Mindeközben érezhető a piacon egy olyan hangulat is, hogy nem lehet a végletekig tartani ezt a helyzetet és jövő tavasszal akár pozitív trendforduló is jöhet – tette hozzá.

Azt is megjegyezte, hogy az első nagyobb Covid-hullámok után kiderült, hogy az azonnali leépítéseket követően nagyon nehezen találtak újra megfelelő munkaerőt a cégek. Ezért most inkább a hosszú távon gondolkodást tartaná fontosnak, bár a piac eddig azt mutatja, ezt a jelenlegi helyzetben nem minden vállalat tudja megtenni.

Mint mondta, a jelenlegi gazdasági körülmények között a HR szolgáltatók egy egészen új helyzetbe kerültek. A cégek próbálják gazdaságilag fenntartható szinten tartani, a leendő munkavállalók pedig minél feljebb tolni a nettó bérigényeket, kisebb hangsúlyt fordítva a juttatási csomagokra. Különösen igaz ez a szellemi munkaerőre.

Az egy évvel ezelőtti bérekhez képest átlagosan körülbelül 20 százalékkal magasabb nettó bért kérnek

a jelöltek a Jobtain tapasztalatai alapján. A bérigények emelkedése miatt előfordul az is, hogy egy cég a jelentkezők körülbelül 60 százalékával nem tud leülni tárgyalni, mert egyszerűen nem összeegyeztethetőek az elképzelések.

Nyitókép: PeopleImages/Getty Images