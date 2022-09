Vlagyimir Putyin bejelentése a gabonapiacnak sem használt – hazánk is megsínyli

Nem hagyta érintetlenül a gabonapiacot, hogy Vlagyimir Putyin szerdán elrendelte a részleges mozgósítást – írja a Hvg.hu jelezve azt is, hogy a mobilizálás a szállítmányozási díjakat is feljebb verheti, bár iparági források arról számoltak be, az ágazat egyelőre magát a hírt emésztgetik. A szemestermények ára egyébként már kedden felszökött, akkor még csak arra a hírre, hogy az oroszok által megszállt ukrán területeken népszavazást tartanak az Oroszországhoz való csatlakozásról.

Az ukrán exportra viszont inkább serkentőleg hatott a mobilizáció: az AgriCensus-nak nyilatkozó egyik helyi kereskedő azt mondta, a fejlemények hatására felpörgetik a szállításaikat. A háborús felek fekete-tengeri gabonahajó-korridorra szóló megállapodása november 20-ig él, és már az utóbbi hetekben kétségek merültek fel, hogy Oroszország hajlandó lesz-e meghosszabbítani. Most még inkább úgy tűnik, hogy nem. Ennek ellenére egyes ukrán források azt mondják, a szemestermény-export folytatódni fog, akkor is, ha az oroszok nem garantálják a biztonságát.

Igaz, arról nem beszéltek, hogy a folytatást a Fekete-tengeren képzelik-e el, de valószínűleg nem – a korridor bezárulta után feltehetőleg a korábban is használt, folyami és közúti-vasúti szállítással megoldott, Románián át vezető útvonal lesz a megoldás, ami azonban jóval alacsonyabb kapacitású és logisztikailag is bonyolultabb művelet – jegyzi meg a magyar híroldal.

Ez Magyarország számára is rossz hír, hiszen az idei, nagyon gyér kukoricatermésünk miatt ebből az áruból most mi is importra szorulunk, és a beszállítónk pont Ukrajna lenne. Az ukránoknak pedig azért fájhat még az eddiginél is jobban a feje, mert az előrejelzések szerint idén sokkal több termést takaríthatnak be gabonából és olajos magvakból, mint amire korábban számítani mertek, és összesen 45 millió tonna áru jutna exportra – ha a háborús helyzet hagyná.

Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin