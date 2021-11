Eltűnik a pulykahús Magyarországról?

Vissszaszorulóban van a pulykahús Magyarországról, a folyamat visszafordításához egyszerre kellene hatékonyabb termelést lehetővé tevő fejlesztéseket végrehajtani, megkedveltetni a fogyasztókkal a pulykahúst mint alapanyagot, valamint akkora áremelést elérni, ami a boltokban kilogrammonként kétezer forint fölé vinné a fogyasztói árat - így foglalható össze a Magyar Pulykaszövetség véleménye, amelyet egy szakmai konferencián artikuláltak.

Mint a Világgazdaság írja, Muzsek András elnök rámutatott, hogy míg a csirketermelés az elmúlt 15 évben megduplázódott, a pulyka előállítása csökkent, szerinte azért, mert nem történtek meg a fejlesztések az ágazatban, sem telepi, sem feldolgozói szinten.

Saját vállalata, a Gallicoop piaca is főképp a szomszédos országok, valamint a francia, német és olasz átvevők, de például a keleti nyitás a pulykát nem érintette.

Azt is elmondta, a mintegy hétmillió darabos pulykaállomány csupán 83 százalékát vágják itthon, a 17 százaléknyi élőexport négyötöde pedig Lengyelországba megy, és a magyar termelők által hizlalt, de a lengyeleknél kisebb önköltséggel levágott és feldolgozott pulyka sokszor "szembejön" az európai piacon.

Az ágazatnak természetesen a világjárvány, de a madárinfluenza sem tett jót, mivel az első hírek után Kína már nem vett több pulykát a lengyelektől, a lengyel felesleg pedig rázuhant az európai piacra.

További nehézség, hogy a gasztronómiában sem áll túl jól a pulyka szénája, ennek is a hatása, hogy a termelők "behúzták a féket". Előnyök A pulyka egyszerre ad vöröshúst a combja révén, míg a melle és a szárnya fehérhús. Vitamin- és ásványianyag-tartalma is magas, fehérjében és – húsnál különleges módon – telítetlen zsírsavakban is gazdag, emellett esszenciális aminosavakat is tartalmaz. A Covid-válság növelte a kényelmi termékek, illetve a funkcionális élelmiszerek piacát, ezek kifejlesztése azonban a pulykahúsnál kezdeti stádiumban van.

Nyitókép: Pixabay