Rengeteg rakomány vesztegel még mindig az Ever Givenen

Óriáscégek, mint az IKEA és a Lenovo, de kisebb vállalatok, mint a kerékpárokat készítő Pearson 1860 is várja, hogy végre hozzájuthasson azokhoz az árukhoz, amelyek a Szuezi-csatorna forgalmát márciusban hat napig megbénító Ever Given fedélzetén levő konténerekben vesztegelnek a mai napig.

"Nem sok reményt fűzünk ahhoz, hogy még idén láthatjuk a készleteinket, és bár a szállítmány biztosítva van, sejtjük, hogy hónapokig, ha nem évekig nem lesz esélyünk a helyzet rendezésére" - mondta Will Pearson, a Pearson 1860 igazgatója a CNN-nek. Cégének több mint 100 ezer dollár értékű terméke van a hajón.

Az Ever Given a Nagy Keserű-tó partján vesztegel, rajta több mint 18 ezer konténerrel,

és nem is mozdulhat addig, amíg a jogi vita végére pont nem kerül. A CNN-nek több olyan cég, amelynek áruja van a hajón, is azt nyilatkozta, hogy nem kapnak tájékoztatást arról, mire számítsanak. Kizárják őket azokból a tárgyalásokból, amelyek eldöntik, mikor szabadítják fel a hajón levő árut. Ha sikerül is majd megegyezésre jutni, valószínű, hogy a vállalatoknak vagy biztosítóiknak kell majd a teher egy részét viselniük.

A társaságok a tengerjog alapján kötelezhetők fizetésre, amely szerint az útban részt vevő feleknek arányosan kell osztozniuk a költségeken veszteség esetén. Ez az elv a tengeri kereskedelemre vonatkozó szabályokban gyökerezik, amelyeket a mai Görögország területén lévő Rodosz népe hozott létre több mint egy évezreddel ezelőtt.

"Ha valaki, ebben az esetben a hajótulajdonosok rendkívüli kiadást vállalnak a közjó érdekében, akkor mindenkitől azt kérik, hogy járuljon hozzá ehhez" - mondta Jai Sharma, a Clyde & Co. ügyvédi iroda rakománybalesetekért felelős vezetője, aki olyan vállalatokat és biztosítókat képvisel, amelyek több mint 100 millió dolláros rakományt szállítanak az Ever Givenen. A cég becslése szerint

a fedélzeten lévő áruk összértéke 600-700 millió dollár.

A hajót tulajdonló Shoei Kisen Kaisha nem kívánt nyilatkozni, akárcsak a Szuezi-csatorna hatósága sem.

Az IKEA nem kívánta kifejteni, milyen áruk vesztegelnek Egyiptomban konténereikben, de van olyan brit cég, az EasyEquipment, amelynek hűtőgépei találhatók rajta, amelyeket még az éttermek májusi nyitása előtt szándékoztak eljuttatni Nagy-Britanniába.

"Nemcsak hogy elvesztettük az összes nyereséget ebből a döntő fontosságú megrendelésből, de helyzetünk az éttermeket is érintette. Bizonytalanságban ragadtunk, és tudom, hogy ezt a plusz számlát nekem kell majd kifizetnem, hogy visszakapjam a készleteimet." - mondta Michael Shah vezérigazgató a CNN-nek.

Pearson azt mondja, abból, amit neki elmondanak a tárgyalásokról, az derül ki, hogy a hajótulajdonos és a csatorna hatóságai folyamatosan a másikra igyekeznek hárítani a felelősséget, az pedig, hogy a tárgyalások megrekedtek, minden olyan vállalkozás számára haszontalan, amely áruját tudja a hajó fedélzetén. Az Ever Given A 400 méter hosszú hajó 2018 óta közlekedik a vizeken.

Több mint 20 ezer konténer szállítására képes.

Végsebessége 42,2 kilométer per órás.

Hamburgban már volt egy balesete 2019-ben, amikor egy komphajónak ütközött, azt súlyosan megrongálva.

2021 március 23-29 közt keresztbe fordult a Szuezi csatornán, szeles időjárásban, de az egyiptomi hatóságok szerint emellett emberi vagy technikai hiba vezetett ahhoz, hogy bekövetkezzen az eset.

Más gondok is akadnak

A dél-kínai Kantonban, a fontos ipari és kereskedelmi központban a delta variáns terjedésének megfékezése miatt vezettek be korlátozásokat. A Jantien Nemzetközi Konténerterminál, a világ harmadik legforgalmasabb átrakodóterminálja kapacitása ötödén üzemel. Mivel innen indul útnak a kínai export 24 százaléka, a korlátozások hatása Európába is gyorsan begyűrűzhet, és akár még az év végén is érezhető lesz – írja a vg.hu

A Jantien kikötőben több mint 160 ezer konténer torlódott fel május vége óta, a bejáratnál pedig a szokásos fél nap helyett most legkevesebb 16 napot kell vesztegelniük a teherhajóknak.

A szuezi zárlat mindössze egy hétig tartott, de további tíz nap volt, hogy a torlódást megszüntessük. A kínaiak mindent zárva tartanak egészen addig, amíg meg nem győződnek arról, hogy a koronavírus terjedését megfékezték. Intézkedéseik hatása világszerte érezhető lesz – figyelmeztetett Lars Mikael Jensen, a Maersk vezére.

A szállításokat tovább lassítja, hogy a szektor év eleje óta egyre súlyosabb konténerhiánnyal küzd, amire válaszul a kínaiak minden tárolót hazarendeltek.

Nyitókép: MTI/EPA/Szuezi-csatorna Hatóság