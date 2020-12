A lélegeztetők és a fertőtlenítők terén is erősödik Magyarország önellátása

A beruházások által Magyarország egy kulcsfontosságú egészségipari termék, a lélegeztető gépek hazai gyártásában és fejlesztésében is előre tud lépni – magyarázta a tárcavezető. A fejlesztések azt is megmutatják, hogy a magyar cégek megtalálják a fejlődés lehetőségét a mostani nehezített körülmények között is.

Varga Mihály kijelentette: a programban a támogatási szerződések aláírása folyamatos, a cél az, hogy a teljes, 50 milliárdos kerettel a kormány a beruházásokat segítse. Erre minden esély megvan, hiszen az augusztusban indult pályázaton az érdeklődés felülmúlta a várakozásokat.

Az FF Fémfeldolgozó Zrt. közel 650 millió forintos beruházáshoz 509 millió forint támogatást kap, az összegből infúziótartó állványok, oxigénpalack-szállító, valamint légzőkészülék mozgatásra használt kocsik gyártása válik lehetővé.

A fertőtlenítőszerek gyártásával foglalkozó FLORIN Zrt. kapacitásbővítését szolgáló, csaknem 2,5 milliárd forintos fejlesztéséhez a kormány közel 2 milliárd forinttal járul hozzá.

A Medicor Zrt. többek között tömeg-lélegeztető rendszert fejleszt ki a több mint egymilliárd forint támogatás segítségével, amely által 1,3 milliárdos beruházás valósul meg.

A Mould Tech Kft. különböző fertőtlenítő berendezések, arcvédő pajzsok, valamint lélegeztető gép alkatrészek gyártásának kapacitásbővítését hatja végre a 3,5 milliárd forint támogatásból, beruházásának összértéke csaknem 4,5 milliárd forint.

A Thermotechnika-Crown Cool Kft. pedig légtisztító és fertőtlenítő berendezések gyártását valósítja meg a 426 milliós támogatás révén átépített gyártóüzemben. A beruházásuk értéke 450 millió forint.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán