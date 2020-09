A járvány ellenére is értékálló maradt egy ingatlantípus

A garázsárak nem változtak a koronavírus-járvány alatt: az átlagár jelenleg is 4,5 millió forint környékén mozog - jelezte a cég közleményében Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője. Hozzátette: a lakásbérleti árakkal ellentétben ezeknél nem kellett mérlegelniük a tulajdonosoknak az árcsökkentést a folyamatos kiadhatóság érdekében. Mivel nem létszükséglet, feltehetően a bérlők is kevésbé szembesülnek anyagi problémákkal, ezért lehet most arányaiban magasabb bérleti díjért kiadni egy garázst, mint egy lakóingatlant.

A fővárosi garázsértékesítési árak nagyjából 3,5-4 millió forinttól indulnak, a felső határ pedig 6,5-7 millió forint környékén alakul.

Utóbbi főleg azokban a kerületekben jellemző, ahol eleve kevés az értékesíthető férőhely.

A szakértő szerint megéri garázsba fektetnie annak, aki alacsonyabb ráfordítással akar belépni az ingatlanpiacra, mivel kevésbé kockázatos, nincs fenntartási költsége, ráadásul folyamatos rá a kereslet mind bérlői, mind vevői oldalon, különösen a belvárosi kerületekben, ahol legfeljebb az utca vagy a parkolóházak jelentenek alternatívát.

A városközpontból kifelé haladva változik a kép, de még a nem kifejezetten belvárosinak számító kerületekben - ilyen például a IX., a XIII., a XIV. vagy a XI. kerület - is inkább keresleti piacról beszélhetünk a cég elemzése szerint. Ezekben a kerületekben is sokszor előfordul, hogy annak ellenére, hogy valaki egy új vagy újszerű társasházban vásárol lakást, ott éppen nincs eladó garázs, így kénytelen egy másik, közeli társasházban garázs venni vagy éppen bérelni, arra várva, hogy majd a saját társasházában eladóvá válik egy garázshely.

Balla Ákos szerint nem valószínű, hogy a jövőben a garázsoknak nagyobb mértékben csökkenne az áruk, vagy jelentősebb lefelé irányuló árelmozdulásra lehetne számítani. Nagyobb számú garázs megjelenésére a piacon csak akkor kerülhetne sor, ha az épülő társasházakban nagyobb területet szánnának erre, például úgy, hogy a földszintet is garázshelyekké alakítják a beruházók. Aminek persze megtérülési oldalról vizsgálva kicsi a valószínűsége, épp ezért többnyire csak annyi parkolóhelyet alakítsanak ki, amennyit elvárnak a lakásvásárlóik, illetve amennyit az önkormányzat előír. Ez nagyjából egy parkolóhelyet jelent lakásonként.

Változást az hozhat, ha a társasházak földszintjére esetleg betervezett üzlethelyiségekre hosszabb távon nem lesz kereslet, és ezért nem is lesz vonzó ilyeneket kialakítani a befektetők számára, és ezért esetleg megfontolják, hogy inkább garázsokkal hasznosítanák a területet.

Nyitókép: Pixabay.com