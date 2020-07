A járvány szabályozza az ingatlanpiacot, nagy a bizonytalanság az egyetemi városokban – körkép

Idén a járvány szabályozza az ingatlanpiacot, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon – fogalmazott az InfoRádiónak az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Valkó Dávid elmondta, hogy a korábban rövid távra a külföldieknek kiadott lakásokat már hosszú távra is kiadják a lakástulajdonosok.

Budapesten átlagosan 15–20 százalékkal csökkentek az albérleti díjak.

A szakértő szerint bizonytalanságot okoz, és a keresletet is meghatározhatja, hogy a rendes tanítási rendben, vagy online folytatódik az oktatás, utóbbi esetében ugyanis egy vidéki diáknak nem feltétlenül kell budapesti albérletet bérelnie. Valkó Dávid arra is kitért, hogy

a külföldi diákok elmaradása akár hangsúlyosabb is lehet

a magyar diákokéhoz képest, miután a nemzetközi utazások nagyon a háttérbe szorultak

Ezzel ellentétesen ható, és a lakásalbérletek keresletét élénkítheti, és akár még a bérleti díjat is növelheti, hogy kollégiumokat alakítanak át úgy, hogy minél kisebb fertőzésveszéllyel tudják elszállásolni a diákokat. „Konkrétan több száz férőhelyet szüntetnek meg a legnagyobb budapesti egyetemeken” – fogalmazott.

Amíg korábban havi 150–160 ezer forint bérleti díjat kellett fizetni egy kétszobás lakásért a XI. kerületben, addig mostanra 120–130 ezer forintért is lehet hasonló albérletet találni. Valkó Dávid hozzátette, míg eddig a VI. és VII. kerületben 100 ezer forint alatt abszolút nem is volt érdemes lakást keresni, még lepusztult állapotút sem, most már

megjelentek 80 ezer forintért

nem is szuterén, hanem például földszinti, bútorozott, felújított, jó állapotú garzonlakások.

Szegeden jelenleg egy újabb építésű, másfél–két szobás, 50 négyzetméter körüli lakást 100 ezer forint plusz rezsiért, a diákok által kedveltebb városrészben, rezsi nélkül 130–140 ezer forintért lehet kivenni. A hasonló méretű paneleket pedig ennél jóval kevesebbért, 65–70 ezer forintért kínálják a lakáskiadók. Összességében tehát a dél-alföldi egyetemi városban is csökkentek az albérletárak – tájékoztatta az InfoRádiót Nyári Imre, az OTP Ingatlanpont szegedi irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

„A tavalyi árakhoz képest átlagosan egy 20 százalék körüli a visszaesés

– fogalmazott, hozzátéve, hogy természetesen a különböző kategóriák különböző szintű érintettséget mutatnak.

Debrecenben idén átlagosan 10–15 százalékkal csökkentek a bérleti díjak. „Az albérleti árak az egyetem szomszédságában 100–120 ezer forint körül mozognak, míg a tavalyi évben bizony meghaladták több esetben a 150 ezer forintot” – ismertette Nagy Enikő, az OTP Ingatlanpont debreceni irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

Pécsett tavaly minimum 100 ezer forintot kértek el a belváros keleti felében a pécsi jogi- és közgazdaságtudományi kar közelében található albérletekért, míg idén stagnáltak, vagy enyhén csökkentek a díjak ebben a körzetben.

