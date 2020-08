Mire elég 60 millió forint most az ingatlanpiacon?

„Az 50-60 milliós ingatlanok hirdetési számának növekedése mutatja, hogy az elmúlt két évben továbbra is nőttek az árak. Míg korábban ezeket a lakásokat és házakat a nagy értékű ingatlanok kategóriájába sorolták, mára ez az összeg már kevésbé szembetűnő” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Az idén megszaporodtak az 50-60 millió forint értékű lakóingatlanokról szóló hirdetések, már 627 ilyet tartanak nyilván a másfél évvel korábbi 427-tel szemben.

Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint a 60 milliós határt alapul véve Budapesten az V. kerületben átlagosan egy kétszobást lakást lehet ennyiért venni, ezzel szemben a külvárosokban akár közel 100 négyzetméteres lakást is kifutna az összeg, de a legjobb ajánlatot mégis Soroksár kínálja. Itt ugyanis a kerület könnyen megközelíthető részén egy hatszobás, több generációnak is otthont biztosító, új építésű ház megvásárlására is elengedő lehet ez a keret.

Az ország más olcsóbb pontjain szélesebb a választék az adatbázis szerint: némely kisvárosban vagy faluban találni különleges kivitelezésű otthonokat is a vizsgált árlimiten belül. Ilyen például egy finn gerendaház négy szobával, a természeti szépségekkel büszkélkedő Heves megyei Sirokon, amelyhez nagy területű terasz, garázs is kapcsolódik; ideális otthon lehet akár távmunkában dolgozók számára is.

A legdrágább megyeszékhellyé avanzsáló Debrecenben 60 millió forintért jó állapotban lévő, nagy alapterülettel rendelkező otthont találni akár a városközpontban is, akár az Egyetemvárosban ötszobás családi házat – természetesen garázzsal. Kecskeméten ezért az összegért a belvárosban négy és fél szobás, kiváló minőségű, erkéllyel és fedett gépkocsibeállóval rendelkező, 2. emeleti, kétszintes lakást kínálnak. Nógrád megyében pedig akár 222 négyzetméteres, 4+1 szobás, kiváló állapotú, medencés családi házhoz is juthat a vásárló, festői környezetben, Kozárdon.

Az elemzés arra is kitér, hogy a Balatonon már 50 millió forinttól találhatnak megfelelő, használt nyaralót az érdeklődők. Új építésű projektek esetén 700-800 ezer forint/négyzetméter ártól találni lakást. A déli parti Balatonlellén például egy egy plusz két félszobás, a parttól 100 méterre elhelyezkedő, új építésű apartmant 59 milliós vételáron hirdetnek. Ugyanakkor a kevésbé felkapott Balaton-parti településeken, például Vonyarcvashegyen három lakószintes, öt szobával és két félszobával rendelkező családi házat is találni hangulatos borospincével, külön bejáratú apartmannal a 60 milliós limiten belül. A Velencei-tóhoz közeli Kápolnyásnyéken, ami Budapesttől autóval mindössze 40 percre van az összeghatáron belül már kiváló minőségű, kétszintes ikerházat is találni terasszal.

Nyitókép: MTI/H. Szabó Sándor