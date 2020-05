Amerikában hamarosan használják a magyar fejlesztésű lélegeztőgép alkatrészt

Megkapta az EUA-engedélyt (emergency use authorization, azaz sürgősségi esetben való használatra) a Formlabs az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletétől (FDA) – vette észre a Forbes.hu a cég bejegyzését a Twitteren. A bostoni központú amerikai-magyar vállalat egy olyan 3D-nyomtatással előállítható eszközt fejlesztett, amellyel az alvási apnoéban (légzéskimaradásban) szenvedők kezelésére használt BiPAP-gépeket invazív lélegeztetőgépekké lehet alakítani.

We have received Emergency Use Authorization from the @US_FDA to #3Dprint bi-level positive airway pressure adapters designed by @NorthwellHealth. These adapters convert BiPAP machines used for patients suffering from sleep apnea, into functional invasive mechanical ventilators. pic.twitter.com/KwRgB9ecD8 — Formlabs (@formlabs) May 4, 2020

Az FDA által kiadott dokumentáció szerint az április 29-én kiadott engedély az első, amit a 3D-nyomtató cégnek adtak.

Lakatos Dávid, a bostoni központú, budapesti fejlesztőirodával is rendelkező startup társtulajdonosa és termékfejlesztési vezetője szerint az eszközből akár napi 3 ezer darabot is le tudnak gyártani a kórházaknak a 150 nyomtatóból álló Massachussets állambeli gyártótelephelyükön. Hozzátette, hogy az általános egészségügyi eszközhiány miatt már márciusban több kórház megkereste őket, hogy van-e lehetőség bizonyos eszközöket 3D-nyomtatatással előállítani. A cégnél most egyszerre több egészségügyi terméket is fejlesztenek a koronavírus-járvánnyal való küzdelemhez. Emellett önkéntes hálózatot indítottak az ügyfeleik körében, hogy az ő nyomtatóikkal is gyártsanak egészségügyi eszközöket.

A legutóbb engedélyezett lélegeztetőgép-átalakító adapteren kívül már korábban megkapták az engedélyt arra a PCR-koronavírustesztekhez használt 3D-nyomtatott eszközre, amivel kenetmintát vesznek a légutakból, hogy kimutassák az aktív fertőzöttséget. Ezek már gyártásban is vannak, a kis kefékből nyomtatónként 300 darabot lehet egyszerre gyártani - írta a lap.

We can allocate 150 #3Dprinters at our headquarters to print BiPAP adapters. We can print 3,000 parts a day based on demand from hospitals.

✅ Learn more about our #COVID19 response: https://t.co/AS7TYJq3s6

✅ Get involved: https://t.co/AS7TYJq3s6 pic.twitter.com/2jcJVR4RFT — Formlabs (@formlabs) May 4, 2020

Másik fejlesztésük egy teljes arcot fedő, átalakított és újrahasználható búvármaszk, melyet sterilizáló gépben (vákuumos és hőkezelés után) fertőtlenítve egymás után többször is lehet használni a kórházakban. Továbbá dolgoznak olyan lélegeztetőgép-adaptereken is, melyekkel egyszerre több beteget is el lehet látni egyetlen lélegeztetőgéppel.

A Formlabs már január elején tapasztalta a járvány hatását, ugyanis egyes nyomtatótípusaikat Kínában gyártják. Március végére a sencseni irodájukat újra megnyithatták, és a gyártás is lassan visszaállt 100 százalékos kapacitásra. De akkor már az amerikai központjukat és a budapesti fejlesztőirodájukat érte el a világjárvány.

