Elemző: célszerű lenne a gáz harmadát nem Oroszországtól venni

Nem lát ellentmondást Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője aközött, hogy a magyar külügy- és külgazdasági miniszter újabb, hosszú távú gázszállítási tárgyalásban áll az orosz Gazprommal és aközött, hogy Magyarország csökkentené gázterületen az orosz függést.

"Nyilvánvaló, hogy számunkra

a jövőben is Oroszország lesz a legfontosabb gázforrás,

ugyanis a közelünkben lévő legnagyobb gázforrások az övék, és felépült infrastruktúra is van. Persze nagyon fontos, hogy az ország számára álljanak rendelkezésre alternatív források is, és az örvendetes hír az, hogy ezek egyre nagyobb számban rendelkezésre is állnak" - fogalmazott Pletser Tamás az InfoRádióban.

Várakozása szerint Románia felől a következő 10 éven belül jelentős mennyiségű földgáz érkezhet, másrészt ki fog épülni a horvátországi cseppfolyósgáz-vezeték (LNG) is, ezzel együtt Nyugat-Európa és Lengyelország felől is új utak nyílnak.

Magyarország jelenleg a 15 százalékát termeli meg annak a földgáznak, amit elfogyaszt, a többi importból jön, jellemzően tehát Oroszország felől. Az egészséges arány a jövőben Pletser Tamás szerint az lenne, ha 50-60 százalék körüli arányra szorulna vissza az orosz gáz a meglévő 15-20 százalékos magyar termelés mellett, ez azt jelenti, hogy c

célszerű lenne a gáz legalább egyharmadát nem orosz forrásból beszerezni.

Pletser Tamás szerint nem is célszerű hosszú távú szerződéseket kötni, inkább olyanokra kellene törekedni, amelyek lehetővé teszik az átállást, ha a diverzifikáció lehetősége valósággá válik.

Az árazást tekintve szerinte az lenne egy jobb forgatókönyv, ha a gázellátás árát az európai árakhoz kötnék, szemben az orosz árképzéssel. Fogyasztói szempontból egyébként - úgy látja - erősödött a vásárlók alkupozíciója az elmúlt évek során, aminek több oka van, egyik a cseppfolyós földgáz megjelenése.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij