Eső, viharos szél, majd fordulat: ezt tartogatja az időjárás az ünnepre

A vastagabb felhőtakaró, ezzel együtt a csapadékzóna is fokozatosan északkelet felé húzódik, ott akár jelentős mennyiség is hullhat. Mögötte változó vastagságú, időszakosan szakadozott felhőzet érkezik – melyből azonban csapadékra már nem kell számítani –, a felhőzet határozott csökkenésére az esti óráktól kerülhet sor nyugati irányból.

Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon, a Balaton és a főváros térségében viharossá fokozódik. A csúcsértékek általában 12 és 18 fok között valószínűek, a keleti, délkeleti országrészben már a reggeli, délelőtti órákban beállhat a maximum – írja a HungaroMet.

Az október 23-i nemzeti ünnepünkre nyugodtabbra fordul az időjárásunk: a felhőzet is felszakad, csapadék sem valószínű és a szél is a legtöbb helyen csillapodni fog, leginkább még az északnyugati tájakon fordulhatnak elő élénk, esetleg erős lökések.