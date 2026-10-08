Újra felbukkantak a poloskák – idén is kell inváziótól tartanunk?

Több olvasó is jelezte a delmagyar.hu Csongrád-csanádi hírportálnak, hogy egyre több poloska bukkan fel az otthonában, ennek pedig – érthető okokból – kevéssé örülnek, főként a rovarok közismert bűze miatt. A leírások alapján a szürkés-barnás színű ázsiai márványos poloskáról van szó – mondta a megyei lapnak Lajtár Lili biológus, rovarszakértő, aki azt is elárulta, miért keresi ősszel a kellemetlen rovar az „emberi társaságot”.

Az entomológus szerint a viselkedés azzal magyarázható, hogy a kellemetlen ízeltlábúak egyszerűen próbálnak elbújni a hideg elől. Mi több, nem csak a lakásba igyekeznek bejutni: ha kint hagyunk a kertben, az udvaron mondjuk egy kesztyűt, abban is menedéket keres. Sokszor a ruházathoz tapadva, például a kabáton jut be velünk együtt, ezért mielőtt belépnénk, érdemes ezt ellenőrizni.

Lajtár Lili szerint idén nem valószínű, hogy invázió lesz, ugyanis már a tavalyi nyár is száraz volt, ami nem tesz jót ezeknek a rovaroknak. És miután idén sem volt csapadék, mi több, az ősz is száraz, gondolhatnánk, most se fognak tömegesen jönni. Emellett saját megfigyelései szerint is jóval kevesebb a szokásosnál az ázsiai márványos poloska, zöld vándorpoloskából pedig egyet sem látott. Hozzátette, ugyanilyen kevés a poloskát irtó óriás ázsiai imádkozó sáska, meg úgy egyáltalán minden rovar.

Általánosságban mindkét poloskafajra jellemző, hogy ha veszélyt érez, bűzös váladékot bocsát ki magából. Ez az egyetlen védekezési módszerük, szúrni vagy harapni nem tudnak. A folyadék az egészségre nem káros, csak kellemetlen, a bőrről lemosni viszont nehéz. Ráadásul a lakásban napokig érezhető, éppen ezért nem tanácsos agyonütni, hanem inkább valamilyen edénybe, dobozba csapdába ejteni, kivinni és elengedni.