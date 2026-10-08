ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.95
usd:
326.65
bux:
141308.07
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy bűzös poloska egy növény levelén ücsörög.
Nyitókép: Unsplash

Újra felbukkantak a poloskák – idén is kell inváziótól tartanunk?

Infostart

A poloskák, annak érdekében, hogy jobb eséllyel átteleljenek, ősszel igyekeznek valamilyen védett, meleg búvóhelyet keresni. Éppen ezért olyan vonzó számukra a lakásunk, vagy éppen a kiteregetett, kint felejtett ruháink.

Több olvasó is jelezte a delmagyar.hu Csongrád-csanádi hírportálnak, hogy egyre több poloska bukkan fel az otthonában, ennek pedig – érthető okokból – kevéssé örülnek, főként a rovarok közismert bűze miatt. A leírások alapján a szürkés-barnás színű ázsiai márványos poloskáról van szó – mondta a megyei lapnak Lajtár Lili biológus, rovarszakértő, aki azt is elárulta, miért keresi ősszel a kellemetlen rovar az „emberi társaságot”.

Az entomológus szerint a viselkedés azzal magyarázható, hogy a kellemetlen ízeltlábúak egyszerűen próbálnak elbújni a hideg elől. Mi több, nem csak a lakásba igyekeznek bejutni: ha kint hagyunk a kertben, az udvaron mondjuk egy kesztyűt, abban is menedéket keres. Sokszor a ruházathoz tapadva, például a kabáton jut be velünk együtt, ezért mielőtt belépnénk, érdemes ezt ellenőrizni.

Lajtár Lili szerint idén nem valószínű, hogy invázió lesz, ugyanis már a tavalyi nyár is száraz volt, ami nem tesz jót ezeknek a rovaroknak. És miután idén sem volt csapadék, mi több, az ősz is száraz, gondolhatnánk, most se fognak tömegesen jönni. Emellett saját megfigyelései szerint is jóval kevesebb a szokásosnál az ázsiai márványos poloska, zöld vándorpoloskából pedig egyet sem látott. Hozzátette, ugyanilyen kevés a poloskát irtó óriás ázsiai imádkozó sáska, meg úgy egyáltalán minden rovar.

Általánosságban mindkét poloskafajra jellemző, hogy ha veszélyt érez, bűzös váladékot bocsát ki magából. Ez az egyetlen védekezési módszerük, szúrni vagy harapni nem tudnak. A folyadék az egészségre nem káros, csak kellemetlen, a bőrről lemosni viszont nehéz. Ráadásul a lakásban napokig érezhető, éppen ezért nem tanácsos agyonütni, hanem inkább valamilyen edénybe, dobozba csapdába ejteni, kivinni és elengedni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Újra felbukkantak a poloskák – idén is kell inváziótól tartanunk?

kártevő

lehűlés

biológia

rovar

poloska

ősz

invázió

október

lakókörnyezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában

Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában
Az orosz-ukrán háború óta megfeleződött a kárpátaljai magyar lélekszám, az ország keleti feléből pedig olyan sok, jellemzően orosz ajkú, városi ukrán költözött be erre a vidékre, hogy alapvetően megváltozott a térség etnikai és nyelvi összetétele – erről számolt be az InfoRádió Aréna című műsorában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Háborús magyar halott- és sebesültszámokkal is szolgált. A háború szerinte eszkalálódik, az ország nehéz tél elé néz.
 

Ukrán külügyminiszter: köszönet Magyarországnak a „zöld útért”

Brenzovics László az Arénában: bár Ukrajnában nem igazán hajtják rendesen végre a törvényeket, de Kárpátaljára most új világ köszönt

VIDEÓ
Miért köhögaz ország: járvány vagycsak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kongatják a vészharangot Európában, levegőbe repült az oroszok adatközpontja - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Kongatják a vészharangot Európában, levegőbe repült az oroszok adatközpontja - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Sorra jelennek meg baljós jelentések az európai államoktól: Németország után a dán hírszerzés is növekvő orosz hibrid hadviselésre figyelmeztet, a Moszkvával egyébként jó kapcsolatot ápoló Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig üzemagyaghiányra. A harctereken továbbra is a drónháború dominál, Ukrán jelentések szerint most a Yandex orosz IT vállalat adatközpontját sikerült kilőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hátat fordít Magyarországnak a közkedvelt divatmulti: miért félnek tőlünk a nagy nemzetközi márkák?

Hátat fordít Magyarországnak a közkedvelt divatmulti: miért félnek tőlünk a nagy nemzetközi márkák?

Jelenleg sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem tervez boltnyitást a japán divatóriás, egyelőre távol maradnak a régiótól és a meglévő európai piacaikra összpontosítanak.

BBC
Business Sport Travel Science
Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, lawyers say

Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, lawyers say

Lawyers say the convicted killer was surprised to have survived and remained "shackled" to her hospital bed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 08:05
Egy korszak lezárul: láthatatlan jelet kapnak a ChatGPT által generált szövegek
2026. október 7. 05:24
Nagyot szigorít az Apple, rengeteg felhasználót érint
×
×