Támad a front, kettészakadt az ország

Azt írták, északnyugat felől egyre közelebb kerül Magyarországhoz a hidegfront, amelynek előterében növekszik a levegő nedvességtartalma, a Dunántúlon már sok a felhő.

Hozzátették: a front előoldalán fújó déli szél miatt a korábbiaknál enyhébb volt az éjszaka, Győr Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet, 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között.