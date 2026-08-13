Románia energiaellátásának mintegy húsz százaléka esett ki ezzel, és legalább tíz napig biztosan nem tudják újraindítani. A román energiaügyi államtitkár szerint viszont ez nem fog kellemetlenséget okozni a lakosságnak, ugyanakkor nagyobb energiaimportra szorul az ország – írja az index.hu.

Egyelőre nem tudni, mikor helyezik újra üzembe a 2-es blokkot, viszont a hidrológusok előrejelzései szerint a Duna vízszintje a következő napokban is folyamatosan csökkenni fog.

A román hatóságok biztosították a lakosságot arról, hogy a leállítás közvetlenül nem érinti a háztartásokat és a közszolgáltatásokat sem.

A létesítmény 1-es blokkját még július végén állították le, ami a romániai energiatermelést 10 százalékkal csökkentette. Akkor még megmenekült a 2-es blokk, mivel a hatóságok egy sziklát robbantottak fel a Dunában, majd négy uszályt süllyesztettek el, hogy megpróbáljanak nagyobb vízhozamot irányítani az erőmű felé.