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A cernavodai atomerőmű. Forrás: Székely Hírmondó
Nyitókép: Forrás: Székely Hírmondó

Apad a Duna, Romániában teljesen leállították a csernavodai atomerőművet

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Csütörtökön helyi idő szerint reggel 7 órától fokozatosan csökkentették a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, majd 11 órától pedig teljesen leválasztják az erőművet a román nemzeti villamosenergia-rendszerről, vagyis leállítják − közölte Romeo Urjan, az atomerőmű igazgatója.

Románia energiaellátásának mintegy húsz százaléka esett ki ezzel, és legalább tíz napig biztosan nem tudják újraindítani. A román energiaügyi államtitkár szerint viszont ez nem fog kellemetlenséget okozni a lakosságnak, ugyanakkor nagyobb energiaimportra szorul az ország – írja az index.hu.

Egyelőre nem tudni, mikor helyezik újra üzembe a 2-es blokkot, viszont a hidrológusok előrejelzései szerint a Duna vízszintje a következő napokban is folyamatosan csökkenni fog.

A román hatóságok biztosították a lakosságot arról, hogy a leállítás közvetlenül nem érinti a háztartásokat és a közszolgáltatásokat sem.

A létesítmény 1-es blokkját még július végén állították le, ami a romániai energiatermelést 10 százalékkal csökkentette. Akkor még megmenekült a 2-es blokk, mivel a hatóságok egy sziklát robbantottak fel a Dunában, majd négy uszályt süllyesztettek el, hogy megpróbáljanak nagyobb vízhozamot irányítani az erőmű felé.

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