Apple-katasztrófa: kiszivárgott az ősszel érkező új iPhone minden adata

Kibertámadás érte az Apple legfontosabb indiai gyártópartnerét, a Tata Electronicst, aminek eredményeként több mint 200 ezer bizalmas fájl került fel a dark webre – írja a Reuters híradása nyomán a 24.hu.

A dokumentumok részletekbe menően leleplezik az Apple szeptemberre várt mobilját, köztük az iPhone 18 Prót, és, ha ez nem lenne elég, a cupertinói cég féltve őrzött partnerlistáját is felfedte, ami jelentősen ronthatja a cég alkupozícióját.

A támadás mögött a World Leaks elnevezésű, korábban a Nike-t is megcsáklyázó hackercsoport áll. Az akció során megszerezték a legújabb, még be sem jelentett iPhone-ok részletes alkatrészlistáit és belső minőségbiztosítási fényképeit is. A hírügynökséghez eljutott dokumentumok szerint

legalább hat olyan kritikus fájl található a kiszivárgott adathalmazban, amely pontosan összeköti az iPhone 18 Pro egyes hardverelemeit a konkrét gyártókkal.

Az adatszivárgás olyan érzékeny területeket is érint, mint a chipek, az akkumulátor-alkatrészek, valamint a kamerarendszer moduljai. Mindezt annak ellenére sikerült megszerezniük, hogy az Apple szigorú üzleti titokként kezeli az adatokat, és nyilvános adatbázisaiban soha nem kapcsolja össze a specifikus komponenseket a gyártókkal.

A szakértők szerint viszont a beszállítói hálózat nyilvánosságra kerülése sokkal mélyebb sebet ejt az Apple-ön, mint a fotók.

A dokumentumok rávilágítanak arra, hogy a technológiai óriás mely alkatrészek esetében támaszkodik alternatív forrásokra, és hol függ mindössze egy-két partnertől ami jelentősen rontja az Apple alkupozícióját.

Eközben a konkurencia és a hamisítók számára felbecsülhetetlen értékű alapanyagot szolgáltat.

A dark webre feltöltött, 630 gigabájtos csomag belső fényképeket is tartalmaz, amelyek a Tata indiai üzemében végzett ejtési teszteket dokumentálják, 2026 elejéről. A képeken egy szürke, hagyományos téglalapformájú, három hátlapi kamerás, Apple-logós készülék látható, amelyen hivatalos Apple „confidential” (bizalmas) vízjelek és belső kódnevek szerepelnek.

Az esethez sem az Apple, sem a gyártásért felelős Tata nem fűzött hozzá semmit. A hírek szerint a techvállalat már megkezdte a nyomozást, aminek rézeként a Tata korlátozta a belső rendszerekhez való hozzáférést, és informatikai auditot rendelt el. A kiszivárgott csomagban a TSMC és a Qualcomm adatai is felbukkantak, ami tovább fokozza a globális ellátási láncot érintő iparági aggodalmakat.