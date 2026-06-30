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Nyitókép: unsplash.com

Sokakat bosszanthat a Netflix legújabb változtatása

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A piacvezető streaming-platform újdonságának főként azok nem fognak örülni, akik közös előfizetésen vannak, de felváltva használnak egy-egy eszközt, például tévét vagy táblagépet.

Olyan változtatást tesztel a Netflix a fiókkezelésben, amely várhatóan megosztja az előfizetőket – számolt be róla a PWC. A streaming-szolgáltató az elmúlt hetek során egyre több felhasználót értesített arról, hogy a közös előfizetésen belül minden egyes profilhoz külön e-mail-címet rendeljenek, ami sokak szerint felesleges bonyodalmat okozhat a családi fiókok használatában.

Eddig lehetőség volt rá, hogy egyetlen előfizetésen belül legfeljebb öt különböző profil működjön, így a családtagok saját ajánlásokat és megtekintési előzményeket kaptak. Azonban több felhasználó is arról számolt be, hogy

egy átléphetetlen értesítés fogadja őket, amely elvárja tőlük, hogy, adjanak meg külön e-mail-címet az adott profilhoz.

A Netflix szerint a változtatás célja, hogy egyszerűbbé tegye a bejelentkezést és a fiókok helyreállítását, valamint pontosabb, személyre szabottabb ajánlásokat biztosítson a felhasználóknak. A külön email-cím tényleg megkönnyítheti az önálló belépést, hiszen a családtagoknak vagy közös használóknak nem kell minden alkalommal a fő fióktulajdonos segítségét kérniük.

A változás leginkább azokat érintheti kellemetlenül, akik közösen használnak egy-egy készüléket, például tévét vagy táblagépet. Sokan tartanak tőle, hogy a profilok közötti váltás körülményesebbé válhat, bár a Netflix egyelőre nem közölt részletes információkat arról, pontosan hogyan működne az új rendszer ezeken az eszközökön.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a vállalat mikor tervezi széles körben is bevezetni a változást, ugyanakkor több beszámoló szerint július 7-én jelenhet meg globálisan. Emellett olyan értesülések is megjelentek, amelyek szerint a Netflix a jövőben megszüntetheti az SMS-ben küldött kétlépcsős hitelesítési kódok használatát is.

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