Ostobaság terjed a mosógépben felejtett ruhákról

Sokkal több időnk van kivenni a ruhákat a mosógépből, mielőtt újra kellene mosni, mint gondolnánk. Jill Roberts, a Dél-Floridai Egyetem Környezet-egészségügyi Mikrobiológia tanszékének docense szerint ez az idő akár 24 órára is kitolható. Más szakértő a 12 órás maximumot javasolja, de egy biztos: nem okozunk nagy kárt, ha elfelejtjük azonnal kivenni a ruhákat a mosógépből - írja a blikk.hu.

Roberts szerint

a baktériumok ideális körülmények között 16 óra alatt szaporodnak el,

de a mosógépben a víz és a mosószer sok kórokozót elpusztít. A penész viszont könnyen, körülbelül 24 óra alatt szaporodik el a mosógépben.

Mi történik, ha sokáig hagyja bent a ruhákat? Igazából csak büdösek lesznek. Ilyenkor nem kell kivenni a ruhákat a gépből, jöhet az újraindítás, ugyanannyi mosószerrel. Ha pedig még ezután is büdösek a ruhák, hosszabb áztatásra lehet szükség.

Ha viszont arra gyanakszik, hogy maga a mosógép büdös, érdemes azt is megtisztítani.