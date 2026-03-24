2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Sick woman trying to sense smell of fresh tangerine orange, has symptoms of Covid-19, corona virus infection - loss of smell and taste, standing at home. One of the main signs of the disease.
Nyitókép: Dima Berlin/Getty Images

Kiderült, mi okozza az évekig elhúzódó szaglásvesztést

Infostart

A Covid-19 betegség hosszú távú következményei közé tartozik az ízek érzékelésének elvesztése. Amerikai és svéd kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozhatja egyes embereknél, hogy a kellemetlen tünet akár évekig is elhúzódhat.

A 2020-as évek Covid 19 fertőzésének egyik tünetei az ízérzékelés elvesztése volt. Sokan számoltak be arról, hogy vízízűnek érzik a kávét vagy kedvenc ételeik hirtelen ízetlenné váltak. Ezek a tünetek napokig tartottak, olykor még hónapokig is elhúzódtak. Néhány embernél viszont akár évekig is megmaradt ez a kellemetlen mellék-, illetve utóhatás.

A HVG.hu cikke szerint egy amerikai és svéd szakemberekből álló nemzetközi kutatócsoport, feltárta, hogy milyen biológiai magyarázata lehet az ízérzékelés hosszútávú elvesztésének. Kísérleteikbe 28 olyan, nem kórházban fekvő felnőttet vontak be, akiknek még egy évvel a Covid-fertőzés után is voltak ízérzékelési zavaraik. Először egy olyan tesztet kellett elvégezniük, amely az öt alapvető íz – édes, sós, savanyú, keserű és umami – felismerésének képességét méri a nyelvre helyezett ízesített csíkok segítségével. Nyolc alany egyértelműen abnormális ízpontszámot ért el, emellett tizenegyen állították, hogy nem éreznek bizonyos ízeket. Leggyakrabban az édeset, a keserűt és az umamit, viszont a sós és savanyú ízek nagyrészt megmaradtak.

A Technology Networks beszámolója szerint az ízlelőbimbók szövetében zajló folyamatok megértése érdekében a kutatók apró mintákat vettek az ízlelőbimbók csoportjait tartalmazó apró képződményekből, a nyelv gombaszerű papilláiból. Ezek a minták lehetővé tették a tudósoknak, hogy megvizsgálják mind az ízlelőbimbók szerkezetét, mind a sejtjeikben lévő molekuláris jeleket.

A tanulmányban kiemelik, hogy számos mintában felfedezték a PLCβ2 nevű fehérje termeléséért felelős hírvivő RNS (mRNS) szintjének csökkenését. Ez a fehérje egyfajta molekuláris jelerősítő az édes, keserű és umami ízeket érzékelő receptorsejtekben, felerősíti a jelet, mielőtt az az agyba jutna. Amikor a szintje csökken, az ízlelőbiológia gyengül. Azok az ízlelősejtek viszont, amelyek a sós és savanyú ízeket érzékelik, nem erre a fehérjére támaszkodnak, ami megmagyarázhatja, hogy miért kevésbé érintettek ezek az ízek.

A kutatók mikroszkóp alatt megvizsgálták az ízlelőbimbók szerkezetét. Egyes résztvevőknél finom rendellenességeket találtak, beleértve a rendezetlen ízlelőbimbó-szerkezeteket vagy szokatlan ízlelősejteket, amelyek a tipikus elrendezésükön kívül helyezkedtek el. A

hosszú távú ízérzékelési zavar több probléma kombinációja lehet: az ízlelősejteken belüli gyengült molekuláris jelátvitelt és az ízlelőbimbók szövetének szerkezeti zavarait is magába foglalhatja.

A kutatók vírusgenetikai anyagra is vizsgálták a biopsziás szöveteket, azonban nem találtak nyomát a SARS-CoV-2-nek. Ez azt jelenti, hogy a vírus nem időzik az ízlelőbimbókban, viszont az általa okozott károsodás a fertőzés megszűnése után is fennáll. A tudósok szerint a vírus kezdetben bizonyos ízlelőreceptor-sejteket vagy a környező szöveteket fertőzi meg, gyulladást, immunválaszt vagy sejtes stresszt váltva ki, ami megzavarja a normális ízérzékeléshez szükséges jelátviteli útvonalakat.

Az ízlelőbimbók sejtjei normális esetben két-négy hetente kicserélődnek. A kutatók azonban

bizonyítékokat találtak arra, hogy a sejtes jelátviteli zavarok bizonyos egyéneknél sokkal tovább, akár évekig is fennállhatnak,

és ezért lehet elhúzódó a felépülés az emberek egy kis csoportjában.

Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé
Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij” – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt

Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.

Kellemetlen meglepetést tartogat a keddi időjárás: hiába a kellemes meleg, erre a fordulatra kevesen számítanak

Estig csak elszórtan, leginkább egy-egy térségben alakulhat ki gyenge zápor.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price rises back above $100

US and Iranian officials earlier gave conflicting accounts of potential talks to end the war, with Iran saying reports of negotiations were "fake news".

