Drasztikus változások időjárásunkban

Kedden is a fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napos időszakra számíthatunk, de délután a gomolyok jobban összeállhatnak, szétterülhetnek.

Kedden csak egy-egy helyen fordulhat elő kisebb zápor.

A keletiesről északiasra forduló szél kedden nagyobb területen lehet élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 18 fok között valószínű.

A hét első felében még marad a tavaszias időjárás, ám a hőmérsékletek egyre alacsonyabbak lesznek.

Csütörtökről mintha visszaküldenének minket a télbe: drasztikus változások jönnek.