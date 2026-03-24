Drasztikus változások időjárásunkban

Kedden is a fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napos időszakra számíthatunk, de délután a gomolyok jobban összeállhatnak, szétterülhetnek.
Kedden csak egy-egy helyen fordulhat elő kisebb zápor.
A keletiesről északiasra forduló szél kedden nagyobb területen lehet élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 18 fok között valószínű.
A hét első felében még marad a tavaszias időjárás, ám a hőmérsékletek egyre alacsonyabbak lesznek.
Csütörtökről mintha visszaküldenének minket a télbe: drasztikus változások jönnek, ahogy erről az alábbi videóból is értesülhetnek: