Káosz előtti időjárás jön hétfőn, aztán beüt a durva fordulat

Folytatódik az általában felhős idő, hosszabb napos periódusok inkább hétfő délelőtt fordulhatnak elő, majd a képződő gomolyfelhők délután jobban összeállhatnak.

A déli órákig legfeljebb elvétve, onnantól helyenként kialakulhat zápor, hétfőn akár az ég is megdörrenhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, leginkább csapadékgócok környezetében élénkülhet meg a keleties szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon akár több fokkal fagypont alá hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 13 és 17 fok között valószínű.