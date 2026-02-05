Lassan a napot is látjuk majd, a jeget és a havat viszont már nem – videó

A következő napokban sem nyugszik meg felettünk a légkör, folytatódik az enyhe, nedves levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, és jött rengeteg szaharai por is éjjelig, a szitálással, gyenge esővel mosódik ki a légkörből.

Egyébként futószalag-szerűen érkeznek a ciklonok Magyarország környékére, de nem csupán ezek lesznek hatással, hanem az északi irányban elhelyezkedő anticiklonok.

Éjjel tehát felhős égbolt alatt már mindenhol pluszt lehetett mérni (0-5 fok), csütörtökön napközben a továbbra is felhős ég néha átengedi a napfényt. 6-15 fok lesz, az Alföld déli részén lesz a legmelegebb, néhol viszont erős déli, délkeleti szél lesz. A következő napokban hasonló időre lehet számítani.

Részletek az alábbi videóban: