Idegesítő időjárás marad – videó

–Napfényben nem túl gazdag hétvége jön, több helyen várható kis mennyiségű, gyenge intenzitású csapadék.

Előbb hűl a levegő, majd melegszik, erre számítsunk.

De ne szaladjunk ennyire előre! A fagypont körüli levegőben hó vagy ónos eső esett éjjel, mérsékelten fújt a szél.

Napközben marad a borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő, a felhőzet felszakadozására leginkább az északkeleti tájakon mutatkozik némi esély, ott a legkisebb a csapadék valószínűsége is, de ugyanígy a nyugati, délnyugati határvidéken is.

A csúcs -1-6 fok közé esik, gyenge marad a légmozgás, keleten élénkülhet meg az északias szél, ott lesz a leghidegebb is, nem csupán érzésre.

És bár az eső idegesítő lesz, gyenge intenzitása miatt nem fog sok esni.

Február 2-án keresi majd a medve az árnyékát, meg is láthatja...