ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkagépe 2014. december 4-én a Dobogókő és Pilisszenkereszt közötti úton, miután a környéken az ónos eső után a jég súlyától fák dőltek ki és faágak szakadtak le.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Idegesítő időjárás marad – videó

Infostart

Szürke időben, és gyenge intenzitású csapadékban igencsak gazdag idő várható a következő napokban. A jövő héten aztán enyhülés kezdődik.

–Napfényben nem túl gazdag hétvége jön, több helyen várható kis mennyiségű, gyenge intenzitású csapadék.

Előbb hűl a levegő, majd melegszik, erre számítsunk.

De ne szaladjunk ennyire előre! A fagypont körüli levegőben hó vagy ónos eső esett éjjel, mérsékelten fújt a szél.

Napközben marad a borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő, a felhőzet felszakadozására leginkább az északkeleti tájakon mutatkozik némi esély, ott a legkisebb a csapadék valószínűsége is, de ugyanígy a nyugati, délnyugati határvidéken is.

A csúcs -1-6 fok közé esik, gyenge marad a légmozgás, keleten élénkülhet meg az északias szél, ott lesz a leghidegebb is, nem csupán érzésre.

És bár az eső idegesítő lesz, gyenge intenzitása miatt nem fog sok esni.

Február 2-án keresi majd a medve az árnyékát, meg is láthatja...

Kezdőlap    Életmód    Idegesítő időjárás marad – videó

időjárás

eső

tél

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Nem véletlenül alakult ki polgárháborús helyzet az amerikai Minnesotában, azután, hogy a Bevándorlási és Vámhivatal, azaz az ICE ügynökeit az államba vezényelték – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A külpolitikai szakértő hangsúlyozta: a népes szomáliai kisebbség, az állam demokrata vezetése és a bevándorláshoz való liberális viszonyulása is hozzájárult ahhoz, hogy komoly a feszültség, illetve az ICE ügynökei is erőszakosabban léptek fel, és lelőttek két embert.
 

Trump elárulta, kit jelöl a jegybank élére

Kuba a következő amerikai célpont? Donald Trump meghökkentő rendeletet írt alá

Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

A hétről hétre megjelenő, keszekusza képet mutató közvélemény-kutatási eredményeket látva meglepő lehet, de igaz: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve. Csak épp két különböző betonba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 13:07
Nem sok örömöt tartogat az időjárás a hétvégére
2026. január 30. 05:00
Cuppogós, latyakos napok, majd 10 fok feletti csúcsok jönnek – videó
×
×
×
×