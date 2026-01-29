ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Nyitókép: Pixabay

A napszemüveg pihen tovább, a kapucnis kabát dolgozik, hó is jöhet – időjárás

Infostart

Egyre hidegebb idő tér vissza, ráadásul az esőtől is csak a hó javára szabadulunk a következő napokban. Várhatjuk a vasárnapot.

A következő napokban alig látjuk a napot, esni fog az eső, de később havazásba vált majd, mivel hűl a levegő.

Este egy melegfront érkezett nagyobb mennyiségű esővel, ezt követően kerülünk egy anticiklon peremére, ebből érkezik hideg levegő a hét hátralévő részében.

A borult, párás éjszakában sehol sem fagyott (0-5 fok), de az éjjeli eső napközben is folytatódik, főként az ország északi felén, a déli határon süthet a nap, ott árnyékban is 8 fok lesz, másutt 1-6 között.

Estétől eshet a hó tehát, a következő napokban ugyanígy sok felhőre számíthatunk. Vasárnap lesz az első nap, amikor már kevés lesz a csapadék esélye.

időjárás

eső

tél

