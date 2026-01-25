Kettős játékot játszik a YouTube, olyasmit tilt, amire maga buzdítja felhasználóit

Felvázolta a YouTube a 2026-os évre vonatkozó, mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveit. Aki esetleg amiatt aggódott, hogy túl sok AI által generált tartalom van a platformon, annak van egy rossz hírünk: a bejelentés alapján még több ilyen várható – írja a hvg.hu.

A vállalat vezérigazgatója, Neal Mohan hosszú blogbejegyzést osztott meg arról, hogy hamarosan lehetővé teszi a platform az alkotói számára, hogy AI által generált képmásuk felhasználásával készítsenek rövid videókat. Arra nem tért ki, a gyakorlatban hogyan is fog ez működni, azt viszont

elismerte, hogy az internetet ellepő deepfake-videók kritikus problémát jelentenek, és hangsúlyozta, hogy a vállalat minden olyan jogszabály mellett áll, amely ezt próbálja meg visszaszorítani.

Az alkotóknak arra is lesz lehetőségük, hogy megvédjék magukat képmásuk jogosulatlan felhasználása ellen egy olyan észlelési funkció segítségével, amely az újonnan feltöltött videókat egyezések után kutatja. Ez körülbelül úgy fog működni, mint a Content ID rendszer, azaz feltöltéskor az algoritmus átvizsgálja a videót jogvédett tartalmakat keresve, és többek között ha illegálisan használt képmásra bukkan, azt jelzi a feltöltőnek. Hogy ennek lesz-e valamilyen következménye, még nem tudni.

A 2026-os évre várható további újdonságok közé tartozik a jelenleg béta-fázisban működő Playables platform fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen szöveges prompt segítségével készítsenek a felhasználók játékokat a Gemini 3-mal. Emellett új zenekészítő eszközök is érkeznek a platformra.

A vezérigazgató azt is kiemelte, hogy a YouTube a spam, a kattintásvadász és az „alacsony minőségű mesterséges intelligencia által generált tartalmak” ellen is építi és erősíti a rendszerét.

Elmondása szerint naponta átlagosan 6 millió ember nézett meg több mint 10 percnyi, a mesterséges intelligencia által szinkronizált tartalmat decemberben. Hozzátette: a rivális platformok hasonló funkciójának működése egyelőre nem problémamentes.

Egyelőre nem ismert, hogy mikor érkezik meg az AI-arcmásoló funkció a platformra. Az viszont biztos, hogy a cég már lehetőséget adott rá, hogy ha valaki nem akar Short videókat látni a keresési találatok között a platformon, akkor azt el tudja rejteni. Emellett már a szülők is korlátozhatják, csemetéik mennyi ilyen tartalmat nézhessenek.