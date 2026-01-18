ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen madarak a befagyott Balaton felett Szántódnál 2026. január 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

„Visszatél” – időjárás vasárnap

Infostart

Mostantól jó ideig újra nem olvad Magyarországon, erre kell felkészülni.

A következő napokban ismét téli időjárás lesz, a legnagyobb befolyással egy kontinentális eredetű légtömeg lesz, emiatt száraz, de nem mindenhol napos idő jön, az éjszakai kiáramlás miatt viszont az éjszakák rettenetesen hidegek lesznek, főként a hét első felében.

Ez a hideg, kontinentális eredetű légtömeg az alacsonyabb szinteken is beáramlik, és nem is csak északkelet, hanem délkelet felől is.

Ami a közelebbi jövő illeti, vasárnap -2 és -16 fok közül indul a mélypont, északkeleten volt a leghidegebb, a Győr-Szeged vonalon a legenyhébb. Napközben aztán gyorsan zsugorodik a köd és a rétegfelhőzet, egyre több felé süthet ki a nap, elsősorban a főváros környezetében, illetve az Alföld középső-déli részén lehetnek olyan területek, ahol egész nap marad a zárt felőtakaró, míg az ország északkeleti csücskében lesz egész napos napsütésre kilátás. A csúcs fagypont alatt marad, hidegebb lesz, mint szombaton, mindenütt.

A befagyott tavak nem fognak olvadni, de a hótakaró vastagsága a napsütés miatt csökkenhet.

A következő napokban ugyanerre kell számítani, egy anticiklon lesz meghatározó, egészen a hét közepéig. Messzebb látni nehéz, mert keletre hidegebb van, nyugatra melegebb...

