Slim young woman measuring her thin waist with a tape measure, close up
Nyitókép: demaerre/Getty Images

Árthat is magának az ember, ha egyszerre több diétát is tart?

Infostart

Egy ausztrál kutatás rávilágított, hogy akár túlzásba is lehet vinni az egészséges életmódot.

Az ausztrál Swinburne Technológiai Egyetem kutatói szerint akár veszélyes is lehet, ha az ember túlzásba viszi az egészségesnek hitt életmódot és hirtelen többféle diétás trendet is követni kezd – írja a Journal of Gastroenterology and Hepatology Open című tudományos lapban publikált cikk nyomán a hvg.hu.

Caroline Tuck, a tanulmány szerzője szerint a diéták kombinálása olyan problémákat erősíthet fel, mint például a tápanyagok bevitelének hiánya.

Ilyen lehet például, ha valaki vegetáriánus, és alacsony fermentálható szénhirdátot (FODMAP) tartalmazó diétát tervez. A vegetáriánusok ugyanis a fehérjeforrást a magas FODMAP-tartalmú élelmiszerekből viszik be a szervezetükbe.

A fermentálható szénhidrátok olyan rövid szénláncú cukrok, amelyek a vékonybélben nehezen szívódnak fel. Emiatt a vastagbélben a bélbaktériumok erjesztik, ami gázképződéssel és puffadással, hasmenéssel járó tüneteket okozhat, különösen az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedőknél. Ezek a szénhidrátok olyan élelmiszerekben fordulnak elő, mint a hagyma, alma, búza, tejtermékek vagy a hüvelyesek. Utóbbiakból fogyasztanak többet a vegetáriánusok, hogy pótolják a húsmentes étkezéssel kieső fehérjebevitel egy részét. A szakember szerint ezért a két diéta kombinálása komoly tervezést igényel.

A kutató úgy véli, különböző betegségek esetén az emberek többféle étrendet is alkalmazhatnak párhuzamosan, ezeket azonban mindig orvos írja elő és szakemberek segítségével kell végezni. Ha valaki magától fog ilyesmibe, az akár komoly gondokhoz is vezethet, akár a tüneteket is súlyosbíthatja, fizikai és mentális kimerültséget is okozhat.

Caroline Tuck a tanulmányban figyelmeztet: a diéták nem megfelelő kombinálása, alkalmazása akár olyan krónikus betegségek kiváltója is lehet, mint a szívbetegség, 2-es típusú diabétesz, daganatos megbetegedések, elhízás, legyengült immunrendszer, csontritkulás.

A szakemberek szerint bizonyos esetekben az is kihívást jelent, hogy az orvosok meggyőzzék az érintetteket arról, hogy az állapotuk csak részben stabilizálható a diétával, ahhoz gyógyszeres terápiára is szükség lenne.

A kutató szerint az alapvetően örömteli, hogy valaki oda akar figyelni az étkezésére, ám ha ezt nem megfelelő körültekintéssel teszi, az a fenti problémákhoz, és adott esetben az állapot súlyosbodásához vezethet.

kutatás

veszély

életmód

egészség

étrend

diéta

egészségkárosodás

