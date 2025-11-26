Barát vagy ellenség? - Ezek a madarak nem felejtenek

A varjúfélék, köztük a dolmányos varjú, a madárvilág legintelligensebb képviselői közé tartoznak. Ismertek kifinomult memóriájukról, mivel megjegyzik, hol rejtették el az élelmet. Felismerik az embereket, és képesek megkülönböztetni a barátságos és ellenséges viselkedést. Bonyolult kommunikációs rendszerükkel képesek együttműködni és tanítani a fiatalabb varjakat.

A varjak nemcsak rendkívül intelligens madarak, hanem kiváló megfigyelők is. A Dívány cikke szerint képesek megjegyezni az emberi arcokat, és hosszú távú emlékeket társítanak hozzájuk. Ha valaki fenyegetést jelent számukra, azt nem felejtik el, sőt még a többieknek is továbbadják a hírt. A The Guardian-ben megjelent kutatás szerint a varjak kommunikációja olyan pontos, hogy a veszélyes emberről még azok a madarak is tudni fognak, amelyek soha életükben nem találkoztak vele.

A varjak felismerik az embereket, és évtizedekig őrzik az élményeikhez kapcsolódó érzelmeket. Nemcsak saját élményeikből tanulnak: ha egy varjút megtámad egy ember, azt hangos károgással jelzi a többieknek, akik villámgyorsan átveszik az információt. Egyetlen rossz élmény híre hosszú évekre beépül a varjak közös emlékezetébe. Ez a jelenség a szakemberek szerint a társas tanulás egyik leglátványosabb példája.

Nemcsak a veszélyt, hanem a jót is megjegyzik. Aki rendszeresen eteti őket, azt barátságosabban közelítik meg, sőt gyakran kísérik is a környéken.