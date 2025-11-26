ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szárnybilétával megjelölt dolmányos varjú (Corvus cornix) Debrecenben 2017. március 7-én. A Debreceni Egyetem Mezõgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási tanszékének kutatói 23 egyedet jelöltek meg bilétával, hogy pontosabb képet kapjanak a városiasodott faj terjeszkedésével és mozgásmintázatukkal kapcsolatban. Az eddigi adatok szerint a varjak területhûek, mivel a megfigyelések nagy része a gyûrûzés helyének környezetébõl érkeztek.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Barát vagy ellenség? - Ezek a madarak nem felejtenek

Infostart

Kutatások szerint a varjak nemcsak felismerik a számukra veszélyes arcokat, hanem összehangoltan reagálnak rájuk. Éles kiáltásokkal figyelmeztetik egymást, ha egy "rossz arcú" ember közelít feléjük.

A varjúfélék, köztük a dolmányos varjú, a madárvilág legintelligensebb képviselői közé tartoznak. Ismertek kifinomult memóriájukról, mivel megjegyzik, hol rejtették el az élelmet. Felismerik az embereket, és képesek megkülönböztetni a barátságos és ellenséges viselkedést. Bonyolult kommunikációs rendszerükkel képesek együttműködni és tanítani a fiatalabb varjakat.

A varjak nemcsak rendkívül intelligens madarak, hanem kiváló megfigyelők is. A Dívány cikke szerint képesek megjegyezni az emberi arcokat, és hosszú távú emlékeket társítanak hozzájuk. Ha valaki fenyegetést jelent számukra, azt nem felejtik el, sőt még a többieknek is továbbadják a hírt. A The Guardian-ben megjelent kutatás szerint a varjak kommunikációja olyan pontos, hogy a veszélyes emberről még azok a madarak is tudni fognak, amelyek soha életükben nem találkoztak vele.

A varjak felismerik az embereket, és évtizedekig őrzik az élményeikhez kapcsolódó érzelmeket. Nemcsak saját élményeikből tanulnak: ha egy varjút megtámad egy ember, azt hangos károgással jelzi a többieknek, akik villámgyorsan átveszik az információt. Egyetlen rossz élmény híre hosszú évekre beépül a varjak közös emlékezetébe. Ez a jelenség a szakemberek szerint a társas tanulás egyik leglátványosabb példája.

Nemcsak a veszélyt, hanem a jót is megjegyzik. Aki rendszeresen eteti őket, azt barátságosabban közelítik meg, sőt gyakran kísérik is a környéken.

Kezdőlap    Életmód    Barát vagy ellenség? - Ezek a madarak nem felejtenek

kommunikáció

varjú

guardian

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 05:30
Furcsa dolgot csinál az agyunkkal a Black Friday – így lehet kivédeni
2025. november 28. 05:00
Kétarcú lesz az időjárás, csak egy régióban várható eső
×
×
×
×