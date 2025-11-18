Megjött a hó a Kékesre, de nem csak oda – fotó, videó

A hideg lehetővé tette a halmazállapot-váltást a hegytetőkön, így keddre virradóra havazott az 1014 méteres Kékesen, de fehéres lett Bánkút is.

A hegyekben szinte mindenütt fagyott. A leghidegebb Nagy-Hideg-hegyen volt, mely ezen az éjszakán így igazán méltó maradt a nevéhez. Itt -2,4 fokig hűlt a levegő. De egyaránt fagyott a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban, a Pilisben és az Északi-középhegység csúcsain – írta az Időkép.

Megjegyezték: a helyzet azért is érdekes, mert egy nappal korábban még heves zivatarok robogtak végig hazánkon, több helyen kiadós jégesőt hagytak maguk mögött vagy éppen viharos széllel söpörtek végig egy-egy településen.