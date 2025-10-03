ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
332.14
bux:
99650.42
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Mit csináljunk a hétvégén ilyen időben? - Időjárás

Infostart / MTI

A hétvégén is folytatódik az átlagosnál hűvösebb idő, és a szél is erős, olykor viharos lesz. Pénteken és szombaton többfelé kisüt a nap, de szombat délután nyugat felől beborul az ég és elered az eső. Vasárnap csökken a felhőzet és a csapadék egyre inkább keletre húzódik - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken a Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű., az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég és ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10-15 fok között várható.

Szombaton a nap első felében a Tiszántúlon, Duna-Tisza közén még erősen felhős lesz az ég, és a keleti határszélen szemerkélő eső is előfordul, de fokozatosan csökken a felhőzet, és a csapadék is megszűnik. Másutt derült, illetve fátyolfelhős idő várható sok napsütéssel, ugyanakkor délután nyugat felől gyors felhősödés veszi kezdetét, éjfélre mindenhol beborul, és késő este északon valamint a Dunántúlon az eső is elered. Az északnyugati, északi szél napközben délire, délnyugatira fordul, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 2-8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, délután pedig 13-18 fok valószínű.

Vasárnap a déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Ezt követően nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A csapadék egyre inkább csak a keleti országrészre húzódik, de délután ott is már csak helyenként eshet. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12-17 fok között alakul, de északkeleten napközben is csak 9-11 fok lesz.

Kezdőlap    Életmód    Mit csináljunk a hétvégén ilyen időben? - Időjárás

időjárás

szél

tél

ősz

hideg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Hiába állt le az amerikai kormányzat, a tengerentúli részvénypiacok a kezdeti esésből felpattanva végül emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést. A pozitív momentum a világ más részein is megfigyelhető, Ázsiában is emelkedtek a piacok, különösen a dél-koreai tőzsde, amelyet a Samsung és az SK Hynix ralija húzott történelmi csúcsra. Ami Európát illeti, itt is kitart az emelkedés, a nyitástól távolodva egyre nagyobb rali alakul ki az európai piacokon, beleértve a magyar tőzsdét is. Az USA-ban ma is új rekordok dőltek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 10:57
Már meg se lepődünk: újra megfagytunk hajnalban
2025. október 2. 05:00
Na, hol esett hó az éjjel? - Időjárás
×
×
×
×