Jön az autósok réme, már ezzel is számolni kell

A következő napokban is marad a változékony idő. Erősen és közepesen felhős területek és időszakok váltakoznak, és a hét első felében a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok várhatók. Pénteken csökken a csapadékhajlam, majd szombaton a Tiszántúlon, majd vasárnap elszórtan máshol is valószínű eső, zápor. Összességében azonban csak kevés helyen lehet 5 mm-t meghaladó mennyiségre számítani.

Az északias szelet kedd kivételével gyakran kísérik élénk, a hét második felében többfelé erős széllökések. A hőmérséklet a hét végéig nem emelkedik számottevően.

A kevésbé felhős és szélvédett helyeken és éjszakákon többfelé várható talajmenti fagy, de 2 méteres magasságban is 1-6 fok közé hűl a levegő,

a fagyzugos helyeken 0, -1 fok is lehet. Napközben is csak 11-16 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Némi melegedésre a hétvégétől van kilátás. – derült ki a HungaroMet agrometeorológiai összegzéséből.