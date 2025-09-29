ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
biztonsági öv nélkül vezetés baleset közlekedés // Young couple inside of the car driving and looking scared and surprised.
Nyitókép: fotostorm / Getty Images

Jön az autósok réme, már ezzel is számolni kell

Infostart

A szeptemberi nyár után a múlt hét második felében már országszerte ősziesre fordult az időjárás, megérkezett a lehűlés.

A következő napokban is marad a változékony idő. Erősen és közepesen felhős területek és időszakok váltakoznak, és a hét első felében a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok várhatók. Pénteken csökken a csapadékhajlam, majd szombaton a Tiszántúlon, majd vasárnap elszórtan máshol is valószínű eső, zápor. Összességében azonban csak kevés helyen lehet 5 mm-t meghaladó mennyiségre számítani.

Az északias szelet kedd kivételével gyakran kísérik élénk, a hét második felében többfelé erős széllökések. A hőmérséklet a hét végéig nem emelkedik számottevően.

A kevésbé felhős és szélvédett helyeken és éjszakákon többfelé várható talajmenti fagy, de 2 méteres magasságban is 1-6 fok közé hűl a levegő,

a fagyzugos helyeken 0, -1 fok is lehet. Napközben is csak 11-16 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Némi melegedésre a hétvégétől van kilátás. – derült ki a HungaroMet agrometeorológiai összegzéséből.

Demkó Attila: Donald Trump egyre frusztráltabb, akár nagy hatótávolságú cirkálórakétákat is adhat Ukrajnának

Bár vannak ukrán ellentámadások, napról napra Ukrajna veszít több területet a háborúban, az oroszok pedig lassan, de folyamatosan törnek előre a fronton – mondta az InfoRádióban Demkó Attila. Az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője szerint az oroszok célja a figyelem és a források megosztása lehet a NATO légterének megsértésével, de a türelmetlen amerikai elnök akár változtathat is a dolgok menetén.
 

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta. Az autópiaci és -technológiai szakértő beszélt a kínai és az európai átállás közötti különbségről és arról is, hogy a hagyományos autógyárak miért nem állnak teljes erővel az átállás mellé.
 

Pillanatok alatt bénulhat meg az Egyesült Államok

Az amerikai kormányzati finanszírozás kedden éjfélkor lejár, de a republikánusok és demokraták között továbbra sincs megegyezés az átmeneti költségvetésről, ami elkerülhetné a kormányzati leállást.

Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2026-ban a gázsi

Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.

Trump hosts Netanyahu at White House as US pushes new Gaza peace plan

It is the Israeli PM's fourth visit to the White House since Trump returned to office in January.

