ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.36
usd:
332.79
bux:
98565.81
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Portrait of a young woman.
Nyitókép: Zaborskaitele

Durva kontraszt alakult ki Magyarországon, szemléletes térképen mutatjuk

Infostart / MTI

Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Kedden a Dunántúlon egész nap felhős idő volt, gyenge-közepes intenzitású eső is esett a nyugati részén, de nem volt jelentős a mennyisége. Keletebbre viszont több órára kisütött a nap, és csak a nap második felében kezdett felvonulni a fátyolfelhőzet, ami fokozatosan vastagodott, de ebből csapadék nem alakult ki. A meleg légtömegben azonban még több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, de az 1918-ban mért 35 fokos rekord nem volt veszélyben - közölték.

Hozzátették: az országban a leghidegebb és a legmelegebb pont között 16 fok volt a különbség, a Nyugat-Dunántúlon nagy területen hidegebb volt, mint Kékestetőn.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 32,3 fokot mértek, míg a Zala vármegyei Nagykutason 15,9 fok volt kedden. Ez azt jelenti, az ország déli részán az országos átlagnál mintegy 9 fokkal volt melegebb, míg nyugaton az átlagnál 5 fokkal volt hidegebb. Szerdán már a keleti országrészre is elér a hidegebb légtömeg, de a Dél-Alföldön még lesznek 25 feletti hőmérsékleti értékek.

Kezdőlap    Életmód    Durva kontraszt alakult ki Magyarországon, szemléletes térképen mutatjuk

időjárás

hőmérséklet

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: a 40 év alattiak rástartolnak az új, olcsó lakáshitelre, nagyot nőhet az ingatlanvásárlások száma

Kutató: a 40 év alattiak rástartolnak az új, olcsó lakáshitelre, nagyot nőhet az ingatlanvásárlások száma

Nagyot növekedhet a lakásvásárlások száma: ha csak azok veszik fel az Otthon Start hitelt, akik nagyon biztosak a szándékukban, az is 152 ezer tranzakciót jelenthet a következő fél éven belül. A vállalkozók, a közép- és felsővezetők körében várható érdeklődés a 3 százalékos konstrukció iránt – mondta el Mihályi Máté, a GKI Gazdaságkutató Zrt. szakértője az InfoRádióban.
VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa” – Bármikor szembejöhet az utcán Brüsszel üzenete

„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa” – Bármikor szembejöhet az utcán Brüsszel üzenete

Magyarországi médiakampányt indít a napokban az Európai Bizottság az uniós tagság kézzelfogható előnyeinek bemutatására – olvasható a testület szerdai közleményében. A kampány szeptember közepétől november közepéig tart, és tévé-, rádió-, köztéri, valamint közösségimédia-hirdetések formájában valósul meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiutálták a szurkolók a veterán focistát: fejet hajt a vezetőség, kispadra ültetik

Kiutálták a szurkolók a veterán focistát: fejet hajt a vezetőség, kispadra ültetik

Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Typhoon Ragasa has now hit southern China after leaving a trail of destruction across the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 09:42
Megoldódni látszik a világhírű turistacélpont körüli botrány
2025. szeptember 23. 13:54
Így zúdul rá éppen a hűvös ősz az országra – térkép
×
×
×
×